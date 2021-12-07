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Зеленський запровадив нові санкції проти Медведчука: чого ще позбавили нардепа

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 грудня, 21:34
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Ці санкції були схвалені ще місяць тому
У Медведчука знову неприємності через санкції. Колаж "Сьогодні"
У Медведчука знову неприємності через санкції. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня підписав раніше схвалені санкції Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) проти організаторів виборів у Криму, а також компаній, пов'язаних із народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком. Ці санкції були затверджені ще на початку листопада.

Санкції

Під санкції підпали компанії ALPHA BRAVO AVIATION LLC та G200 203 LLC, зареєстровані у Сполучених Штатах. Також санкції запровадили проти компанії CASCADE HOLDING, зареєстрованої на Кайманських островах. На ці компанії зареєстровано три приватні літаки Віктора Медведчука та колишнього народного депутата Тараса Козака.

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"Всі ті літаки, які вважають, що без дозволу десь пересуватимуться, то вони переслідуватимуть і підлягатимуть санкціям. Літак Медведчука з першого дня санкцій знаходиться в аеропорту "Жуляни" ("Київ" імені Сікорського), і він нікуди жодного разу не вирушав", – говорив раніше секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

Серед іншого санкції передбачають:

  • блокування активів зазначених компаній;
  • обмеження торгових операцій;
  • обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень через територію України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі країни;
  • призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Як розвивалися події

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