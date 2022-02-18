Резніков попросив озброїти українців

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав легалізацію зброї у країні.
Про це заявив на засіданні Верховної Ради, яке транслює телеканал "Україна 24".
Легалізація в Україні
Міністр зазначив, що в Україні в принципі немає закону, який регулює обіг зброї.
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"Я переконаний, що це потрібно зробити. У нас тільки це відомчими актами регулюється. Тому я щиро вірю, що український парламент нарешті ухвалить закон, в якому буде все нормовано", – сказав він.
Рішення Ради
У 2021 році Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт №4335 щодо легалізації вогнепальної зброї в Україні. За відповідний документ проголосували лише 88 депутатів, а за альтернативний №4335-1 – 74 голоси.
Депутати не лише провалили голосування за 4335, а й відмовилися навіть відправити його на доопрацювання до комітету чи автора. Та сама доля чекала і на законопроєкт 4335-1.
Законопроєктом про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї хотіли встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї:
- А – автоматична вогнепальна зброя;
- В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);
- С – короткоствольна вогнепальна зброя;
- D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;
- Е – довгоствольна вогнепальна нарізна та комбінована вогнепальна зброя.
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав про всі за та проти в питанні озброєння українців і чи буде розгул злочинності у разі вільного володіння зброєю в Україні.