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Резніков назвав причину ескалації на Донбасі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 лютого, 10:53
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Міністр оборони виступив у Верховній Раді
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Однією з причин учорашньої провокації Російської Федерації було проведення засідання Ради Безпеки ООН.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на засіданні Верховної Ради, яке транслює телеканал Україна 24.

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Тактика Росії

"Переконаний, що однією з причин масованої провокації саме вчора було проведення засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячене саме Мінським домовленостям", – сказав він.

За словами Резнікова, це "традиційна тактика російської сторони".

"Завжди перед засіданнями ТКГ, зустрічами в "нормандському форматі", будь-якими важливими міжнародними подіями, що стосуються російсько-української війни, влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним", – розповів міністр.

Що сталося

У ДСНС України розповіли, що 17 лютого в Луганській області внаслідок застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння були пошкоджені комунальна інфраструктура смт Станиця Луганська, а також дитячий садок.

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Як стало відомо "Сьогодні", внаслідок обстрілу 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.

У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
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Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін ухвалив рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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Загроза вторгнення Росії

  • На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
  • Своєю чергою представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання щодо комплексу заходів з виконання Мінських угод.

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