"Це не серіал і не спектакль": Аваков звернувся до Зеленського

Аваков закликав Зеленського говорити людям правду про ситуацію з можливим вторгненням з боку Росії

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не кидатись словами, а говорити про реальні загрози з боку Росії, і що для захисту своїх територій робить Україна. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Харків! Відстояли в 2014. Якщо доведеться – відстоимо й зараз! Обережніше зі словами, пане президенте. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатися словами. Говоріть чесно з людьми не про шашлики, а по-дорослому, що є, які загрози і що ми робимо", – написав він.

Також він вважає, що вторгнення російських військ цілком реальне, але зараз наші сили набагато міцніші для стримування агресії, ніж були в 2014 році.

Реклама

"Без кидання з крайнощі в крайність, без сліз та істерик – будемо готові себе захистити. Коли говорю будемо – маю на увазі всю велику Україну! І якщо я, як харків'янин, пишу цей текст слобожанською, з вільною російською орфографією – це не означає , що я, як і багато харків'ян прийму російський мир. Не вийде. Земля горітиме під ногами у тих, хто тільки спробує", – зазначив він.

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він наголошував, що вторгнення РФ може статися у великі міста, зокрема у Харків, під приводом захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.

Водночас, мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що якщо РФ спробує захопити Харків, то отримає "відповідь" не лише від місцевих мешканців, а й від усіх українців.

Росія може "вдарити" з двох сторін

Ексгенеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що Росія може зробити танковий бліцкриг на Київ. Також не виключений варіант із визнанням т.зв. "ЛНР" та "ДНР".

Реклама

19 січня стало відомо, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі. У Держдепартаменті США помітили підозріле пересування російських військ. Посольство Росії у США відреагувало на заяви американської сторони. Там сказали, що не мають наміру ні на кого нападати.

Найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс відбудуться переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через несприятливу погоду.