"Это не сериал и не спектакль": Аваков обратился к Зеленскому

Аваков призвал Зеленского говорить людям правду о ситуации с возможным вторжением со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский (фото слева) экс-глава МВД Арсен Аваков ( фото по центру). Фото: Коллаж "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не бросаться словами, а говорить о реальных угрозах со стороны России, и что для защиты своих территорий делает Украина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Харьков! Отстояли в 2014. Если придется – отстоим и сейчас! Осторожнее со словами, господин президент. Это не сериал и не спектакль. Не надо бросаться словами. Говорите честно с людьми не о шашлыках, а по-взрослому, что есть, какие угрозы и что мы делаем", – написал он.

Также он считает, что вторжение российских войск вполне реально, но сейчас наши силы намного сильнее, для сдерживания агрессии, нежели были в 2014 году.

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"Без бросания из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю будем – имею в виду всю великую Украину! И если я, как харьковчанин, пишу этот текст на слобожанском, со свободной русской орфографией – это не означает, что я, как и многие харьковчане приму русский мир. Не получится. Земля будет гореть под ногами у тех, кто только попробует", – отметил он.

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он отмечал, что вторжение РФ может произойти в крупные города, в частности в Харьков, под предлогом защиты русскоязычного населения и это будет началом крупномасштабной войны.

В тоже время, мэр Харькове Игорь Терехов заверил, что если РФ попробует захватить Харьков, то получит "ответку" не только от местных жителей, но и от всех украинцев.

Россия может "ударить" с двух сторон

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что Россия может совершить танковый блицкриг на Киев. Также не исключен вариант с признанием т.н. "ЛНР" и "ДНР".

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19 января стало известно, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси. В Госдепартаменте США заметили подозрительное передвижение российских войск. Посольство России в США отреагировало на заявления американской стороны. Там сказали, что не собираются ни на кого нападать.

Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за неблагоприятной погоды.