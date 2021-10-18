"Об'єднує багаторічна дружба". Саркісян привітав Денисову з початком співпраці

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова зустрілася з президентом Республіки Вірменії Арменом Саркиісяном. Вона зазначила, що інститути Омбудсменів наших країн "поєднує багаторічна дружба, яка сприяє зміцненню взаємин між Україною і Вірменією".
"Висловила вдячність за підтримку Вірменією рішення про продовження мандату місії ОБСЄ на Сході України. Пан Президент наголосив на важливості інституту Омбудсмана як органу, якому довіряють люди, в першу чергу через реальну політичну нейтральність та незалежність. Місія Омбудсмена є надзвичайно широкою – від допомоги особі, чиї права порушено, до розвитку міжнародних відносин" , – написала Денисова в своєму Telegram.
Вона додала, що Саркісян привітав з початком співпраці між Омбудсменом України та Вірменії в напрямку вивчення практик пошуку зниклих безвісти.
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"Пане Президенте висловив готовність посприяти в нашій спільній роботі", – підсумувала Денисова.
Омбудсмен в Україні
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – посадова особа, яка здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Посада введена з 1998 року.
- З 11 серпня 2011 року в Україні введена посада Уповноваженого Президента України з прав дитини.
- Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу – офіційно уповноважена Президентом України особа, яка здійснює державні повноваження щодо забезпечення дотримання конституційних прав кримськотатарського народу як корінного народу України, збереження і розвитку його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності в складі України. Посада "Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу" була введена указом Президента України № 656/2014 від 20 серпня 2014 року.
Раніше ми повідомляли, що Україна стала членом Асоціації Омбудсманів Середземномор'я.
Також нагадаємо, Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби.