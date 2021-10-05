Україна набула членства в Асоціації Омбудсманів Середземномор'я

Президент Греції привітала Україну з прийняттям її до складу Асоціації Омбудсманів Середземномор'я

Денісова зустрілася з президентом Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу

Україна стала повноправним членом Асоціації Омбудсманів Середземномор'я.

Про це повідомляє Людмила Денісова, яка перебуває з робочим візитом у Греції.

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За словами Людмили Денісової, членство в асоціації, яка об’єднує країни на величезній території від Аману до Лісабону, є дуже важливою у напряму забезпечення додержання прав людини на всій території України. Це також ще одна важлива платформа для впливу і тиску на державу-окупанта (Росію) з метою припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"У рамках цієї асоціації Україна може обмінюватися досвідом реінтеграції окупованих територій з країнами, які також зіштовхнулися з окупацією. Це, зокрема, Боснія і Герцеговина, Косово, Кіпр", – зазначила Денісова.

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Зустріч з президентом

Також Людмила Денісова зустрілася з Президентом Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу, під час якої обговорили питання захисту прав і свобод людини в двох країнах.

"Пані Президент підкреслила важливість інституції омбудсмана у забезпеченні балансу між політикою органів державної влади та інтересами суспільства. Взаємодія омбудсманів сприятиме зміцненню стосунків між державами", – зазначила Денісова.

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Сакелларопулу привітала Україну з прийняттям до складу Асоціації омбудсманів Середземномор‘я.

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Про Асоціацію

Асоціація омбудсманів Середземномор‘я була заснована 19 грудня 2008 року.

Ініціатива належала правозахисним інститутам Іраку, Марокко, Іспанії та Французької Республіки.

Цілі Асоціації такі: