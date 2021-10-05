Україна набула членства в Асоціації Омбудсманів Середземномор'я

Україна стала повноправним членом Асоціації Омбудсманів Середземномор'я.
Про це повідомляє Людмила Денісова, яка перебуває з робочим візитом у Греції.
За словами Людмили Денісової, членство в асоціації, яка об’єднує країни на величезній території від Аману до Лісабону, є дуже важливою у напряму забезпечення додержання прав людини на всій території України. Це також ще одна важлива платформа для впливу і тиску на державу-окупанта (Росію) з метою припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
"У рамках цієї асоціації Україна може обмінюватися досвідом реінтеграції окупованих територій з країнами, які також зіштовхнулися з окупацією. Це, зокрема, Боснія і Герцеговина, Косово, Кіпр", – зазначила Денісова.
Зустріч з президентом
Також Людмила Денісова зустрілася з Президентом Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу, під час якої обговорили питання захисту прав і свобод людини в двох країнах.
"Пані Президент підкреслила важливість інституції омбудсмана у забезпеченні балансу між політикою органів державної влади та інтересами суспільства. Взаємодія омбудсманів сприятиме зміцненню стосунків між державами", – зазначила Денісова.
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Сакелларопулу привітала Україну з прийняттям до складу Асоціації омбудсманів Середземномор‘я.
Про Асоціацію
Асоціація омбудсманів Середземномор‘я була заснована 19 грудня 2008 року.
Ініціатива належала правозахисним інститутам Іраку, Марокко, Іспанії та Французької Республіки.
Цілі Асоціації такі:
- Підвищення обізнаності про роль інститутів омбудсмена та посередника у всьому середземноморському регіоні;
- Розробка та впровадження програм обміну інформацією та досвідом між установами-членами Асоціації;
- Збір, збереження та розповсюдження інформації та результатів досліджень щодо інститутів омбудсмена;
- Розвиток відносин з установами, організаціями та окремими особами з цілями, подібними до цілей Асоціації.