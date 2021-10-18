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"Объединяет многолетняя дружба". Саркисян поздравил Денисову с началом сотрудничества

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
18 октября, 18:00
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Президент Армении выразил готовность оказать содействие в совместной работе омбудсменов наших стран
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с президентом Республики Армении Арменом Саркисяном. Она отметила, что институты Омбудсменов наших стран "объединяет многолетняя дружба, которая способствует укреплению взаимоотношений между Украиной и Арменией".

"Выразила благодарность за поддержку Арменией решения о продлении мандата миссии ОБСЕ на Востоке Украины. Господин Президент подчеркнул важность института Омбудсмена как органа, которому доверяют люди, в первую очередь из-за реальной политической нейтральности и независимости. Миссия Омбудсмена чрезвычайно широкая – от помощи лицу, чьи права нарушены, к развитию международных отношений", – написала Денисова в своем Telegram.

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Она добавила, что Саркисян поздравил с началом сотрудничества между Омбудсменами Украины и Армении в направлении изучения практик поиска пропавших без вести.

"Господин Президент выразил готовность оказать содействие в нашей совместной работе", – подытожила Денисова.

Омбудсмен в Украине

  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека— должностное лицо, осуществляющее парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в Украине. Должность введена с 1998 года.
  • С 11 августа 2011 года в Украине введена должность Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.
  • Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа — официально уполномоченное Президентом Украины лицо, которое осуществляет государственные полномочия по обеспечению соблюдения конституционных прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины, сохранения и развития его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности в составе Украины. Должность "Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа" была введена указом Президента Украины № 656/2014 от 20 августа 2014 года.

Ранее мы сообщали, что Украина стала членом Ассоциации Омбудсманов Средиземноморья.

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Также напомним, Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Кулебы.

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