"Давайте до Одеси на море": Зеленський запросив Кремль вирішити питання щодо Донбасу

За словами президента України, пропозиції Москви щодо переговорів не направлені на конструктив

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення глави МЗС РФ Сергія Лаврова на переговори до Москви чи Сочі не дадуть жодного результату.

Про це він сказав під час спілкування з іноземними журналістами, яке транслює телеканал "Україна 24",

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Переговори без Донбасу

Володимира Зеленського також обурило, що Москва відмовляється обговорювати питання Донбасу у такому форматі переговорів, називаючи його нібито "внутрішнім".

"Давайте сідати і розмовляти. Нещодавно міністр закордонних справ РФ каже, що якщо президент України хоче домовлятися – нехай приїжджай до Санкт-Петербурга, Москви та Сочі... По-перше, чому такий посил? І ще каже, що ми не можемо проговорювати питання Донбасу, тому що це питання "внутрішнє". Навіщо запрошувати в такому форматі, щоб не погодилися?" – запитав президент України.

Відповідь Лаврову

Окрему увагу Зеленський приділив також риториці Сергія Лаврова щодо переговорів.

"Ти ж – чоловік, доросла людина, начебто з великим досвідом. Навіщо це робити? Навіщо ти пропонуєш те, що не дасть жодного результату. Тобто тобі однаково, чи загинула якась людина на кордоні чи ні. Тупо цинізм хай-левела", – сказав він.

Одеса замість Сочі

Резюмуючи, Зеленський сказав, що готовий зустрітись у будь-якому форматі переговорів. У відповідь на запрошення до Сочі президент України запропонував Кремлю приїхати до Одеси.

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"Я хочу зустрічатися. Я не боюся жодного формату. Двосторонній формат, мені однаково. Я готовий. Навіщо мене запрошувати до Сочі? Щоб я на лижах покатався? Ну добре, давайте зустрінемося в Одесі, скупаємось у морі", – сказав він.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у Росії готові обговорити з президентом України двосторонні відносини.

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"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, які страждають від збитків, завданих односторонніми діями його режиму, ми готові. Будь ласка, нехай приїжджає до Москви, до Сочі, до Петербурга, куди вони (з президентом Росії Володимиром Путіним – Ред.) домовляться", – сказав він.

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