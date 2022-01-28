Зеленський: НАТО не воюватиме за Україну

Президент України розповів, чим ще Захід може допомогти Україні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами розповів, що можуть зробити партнери НАТО та Австралія, щоби ще більше допомогти Україні.

"Ми вдячні за підтримку. Не думайте, що нам потрібні якісь кредити, важливі сигнали, що інвестиції йдуть. Питання не в розмірі, а в тому, що бізнес підставляє плече, а не ногу. Інвестуйте в державу та покажіть, що ви вірите в Україну. Якщо країни готові надати допомогу у безпеці та обороні – ми готові, працюємо над цим", - сказав він.

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Зеленський зазначив, що прийом України до НАТО – це серйозний виклик для Альянсу.

"Що робитимуть країни НАТО, якщо почнеться війна, армія якої країни захищатиме нас? Не будуть. І це страшно для НАТО, якщо Україна вступить, це серйозні виклики для НАТО. Повномасштабна війна буде і на кордонах країн НАТО, можуть бути провокації". Ви впевнені, що в цей момент їх захищатимуть? - сказав він.

Що ще сказав Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав 28 січня велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ.