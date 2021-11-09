Буде провокація? Білорусь перекидає військових до кордону з Польщею (відео)

Міноборони Польщі повідомило, що до табору мігрантів у Кушніці наближається велика група білоруських військових.
Відомство опублікувало відповідне відео.
Dua grupa biaoruskich funkcjonariuszy zblia si w okolice obozowiska migrantów w Kunicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P- Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 9, 2021
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У польських службах зазначають, що будь-якої миті може бути спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена. Прикордонники, поліцейські зі спецназу та солдати перебувають у готовності.
Нагадаємо, Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташовані сотні мігрантів.
Як розвивалися події
В обід 8 листопада велика колона мігрантів із Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.
У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
Окрім того, мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. На відео з місця подій були чутні постріли. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями.
Міграційний терор
- На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- Через це литовці почали підсилювати кордон, дійшло до того, що Україна передала Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
- Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент Анджей Дуда.
- Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і за міграційний терор.