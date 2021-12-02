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Бігус вибачився за "золоті зливки" – Кива вже хоче "збити" з нього мільйони

Наталія Магдик Наталія Магдик
2 грудня, 12:30
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Джерело у правоохоронних органах надіслало журналістам фото з іншого обшуку
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Денис Бігус 1 грудня опублікував матеріал про те, що правоохоронці під час обшуків вдома народного депутата Іллі Киви виявили великі суми грошей та золото.

За інформацією журналістів, були знайдені золоті зливки на суму понад мільйон гривень, а також готівкою понад 1 100 000 грн та близько 500 000 доларів. Крім того, в автомобілі депутата виявили 300 000 грн. Bihus.Info показав у сюжеті відповідні фото.

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Бігус усе спростував

2 грудня Денис Бігус спростував матеріал Bihus.info, в якому стверджувалося, що у будинку нардепа ОПЗЖ Іллі Киви знайшли великі суми грошей і золото. Журналістів підвело джерело, заявив він у відеозверненні.

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Він пояснив, що джерело в правоохоронних органах надіслало фото нібито з обшуків у Киви, однак виявилося, що ці фото були зроблені на обшуках у іншій справі.

Бігус сказав, що це "його лажа" та "його факап". Він вибачився перед аудиторією та іншими ЗМІ, які розповсюдили неправдивий матеріал.

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В даний час розслідування недоступне на сайті та в соцмережах BIHUS.Info. Журналіст пообіцяв, що найближчим часом вони спробують зв'язатися з кожним медіа, яке поширило цю інформацію, з проханням прибрати її.

Кива збирався збити з Бігуса гроші

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива поїдає до суду на Дениса Бігуса до суду за фейкове розслідування та вимагатиме закриття його проекту. Про це він розповів у коментарі PavlovskyNEWS .

"Я вже зараз підготував позов до суду, і я буду домагатися моральної компенсації та закриття даного видання, як дискредитуючого себе. Я постараюся їх роздягнути та розбути, адже вони працюють за гроші – це їхня сакральна історія. Суми вимагатиму більші, як мінімум мільйон ", – розповів політик та уточнив, що гроші він планує передати до дитячих будинків.

За словами Киви, протягом кількох останніх років Бігус системно реалізує дезінформацію та фейки стосовно нього під керівництвом зацікавлених осіб у правоохоронній системі.

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