Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Бигус извинился за "золотые слитки" – Кива уже хочет "сбить" с него миллионы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 декабря, 12:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Источник в правоохранительных органах прислал журналистам фото с другого обыска
Илья Кива подает в суд на Бигуса
Илья Кива подает в суд на Бигуса / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Денис Бигус 1 декабря опубликовал материал о том, что правоохранители во время обысков дома народного депутата Ильи Кивы обнаружили большие суммы денег и золото.

По информации журналистов, были найдены золотые слитки на сумму свыше миллиона гривень, а также наличными больше 1 100 000 грн и около 500 000 долларов. Кроме того, в автомобиле депутата нашли 300 000 грн. Bihus.Info показал в сюжете соответствующие фото.

Реклама

Бигус все опроверг

2 декабря Денис Бигус опроверг материал Bihus.info, в котором утверждалось, что у в доме нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы нашли большие суммы денег и золото. Журналистов подвел источник, заявил он в видеообращении.

Реклама

Он объяснил, что источник в правоохранительных органах прислал фото якобы с обысков у Кивы, однако оказалось – эти фото были сделаны на обысках по другому делу.

Бигус сказал, что это "его лажа" и "его факап". Он извинился перед аудиторией и другими СМИ, которые распространили неправдивый материал.

Реклама

В настоящее время расследование недоступно на сайте и в соцсетях BIHUS.Info. Журналист пообещал, что в ближайшее время они попытаются связаться с каждым медиа, распространившим эту информацию, с просьбой убрать ее.

Кива собирался сбить с Бигуса деньги

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поедает в суд на Дениса Бигуса в суд за фейковое расследование и будет требовать закрытия его проекта. Об этом он рассказал в комментарии PavlovskyNEWS.

"Я уже сейчас подготовил иск в суд, и я буду добиваться моральной компенсации и закрытия данного издания, как дискредитирующего себя. Я постараюсь их раздеть и разбуть, ведь они работают за деньги – это их сакральная история. Суммы буду требовать большие, как минимум миллион", – рассказал политик и уточнил, что деньги он планирует передать в детские дома.

По словам Кивы, на протяжении нескольких последних лет Бигус системно реализует дезинформацию и фейки в отношении него, под руководством заинтересованных лиц в правоохранительной системе.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Встреча с Путиным, новое решение по Донбассу и крах "Слуги народа" – что ждать Украине в декабре Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко О чем молчал Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде – пять вопросов Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

2 декабря 1991. Первой страной Европы, которая признала Украину как независимое, самостоятельное государство и решила установить с ней полные дипломатические отношения, стала Республика Польша

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

79 468

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять