Білорусь вручила ноту протесту Україні: що стало приводом

Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту нібито за порушення кордону. Йдеться про інцидент з вертольотом.
Про це йдеться на сайті військового відомства у неділю, 5 грудня.
Повідомляється, що приводом стало "порушення 4 грудня державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі Нової Рудні".
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"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", – йдеться в повідомленні.
Крім того, Міноборони Білорусі заявило про появу нібито загрози безпеці з боку України.
Українська сторона спростувала фейк
Українська сторона стверджує, що порушення кордону із Білоруссю не було.
Помічник голови ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю триває спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". У рамках операції використовують авіацію та безпілотники, але факту перетину кордону з Білоруссю не було.
"В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору, – не відповідає дійсності", – сказав він.
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