ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – про що домовилися

Європейський Союз підключився до проекту "Стіна"

Переговори виявилися успішними / Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз допоможе Україні облаштувати кордони з Білоруссю та Росією, на що нам необхідно 17 мільярдів гривень. Про надання 1,4 млн євро Києву на цей проєкт домовилися міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні Посол ЄС Матті Маасікас.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Реклама

Допомога

"З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби", – сказав Денис Монастирський.

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що Україна вже може розраховувати на 1,4 млн євро. Упродовж кількох наступних місяців європейські партнери узгодять суттєве збільшення цієї суми, запевнив дипломат.

Ситуація