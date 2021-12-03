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ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – про що домовилися

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 20:16
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Європейський Союз підключився до проекту "Стіна"
Переговори виявилися успішними / Колаж "Сьогодні"
Переговори виявилися успішними / Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз допоможе Україні облаштувати кордони з Білоруссю та Росією, на що нам необхідно 17 мільярдів гривень. Про надання 1,4 млн євро Києву на цей проєкт домовилися міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні Посол ЄС Матті Маасікас.

Про це повідомляється на сайті МВС.

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Допомога

"З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби", – сказав Денис Монастирський.

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що Україна вже може розраховувати на 1,4 млн євро. Упродовж кількох наступних місяців європейські партнери узгодять суттєве збільшення цієї суми, запевнив дипломат.

Ситуація

  • Раніше глава МВС Денис Монастирський попросив Верховну Раду закласти до держбюджету наступного року 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку завдовжки 1 тис. 505 км вздовж кордону з Росією та 1 тис. 84 км вздовж кордону з Білоруссю.
  • Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав владу добудувати проєкт "Стіна" на кордоні, який він розпочав ще у 2014 році.
  • Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

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