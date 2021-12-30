Байден переговорить із Зеленським: що дізналися ЗМІ

США продовжують висловлювати незмінну підтримку суверенітету України

Володимир Зеленський (ліворуч) та Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден незабаром переговорить із президентом України Володимиром Зеленським. Інформація надійшла від високопосадовця Ради з національної безпеки США.

Про це повідомляє Voice of America.

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"Можна очікувати, що президент Байден та Зеленський залишатимуться на тісному зв'язку. У нас немає точної дати дзвінка, але вони знову поспілкуються", – сказав чиновник.

Він пообіцяв поділитися більш точними планами щодо дати дзвінка найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті з українською стороною.

Переговори Байдена та Путіна