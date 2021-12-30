Байден переговорить із Зеленським: що дізналися ЗМІ

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден незабаром переговорить із президентом України Володимиром Зеленським. Інформація надійшла від високопосадовця Ради з національної безпеки США.
Про це повідомляє Voice of America.
"Можна очікувати, що президент Байден та Зеленський залишатимуться на тісному зв'язку. У нас немає точної дати дзвінка, але вони знову поспілкуються", – сказав чиновник.
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Він пообіцяв поділитися більш точними планами щодо дати дзвінка найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті з українською стороною.
Переговори Байдена та Путіна
- Одночасно Держдепартамент США та прессекретар президента Росії повідомили про те, що 30 грудня відбудеться телефонна розмова між Джозефом Байденом та Володимиром Путіним.
- Про дзвінок, за словами адміністрації США, попросили у Кремлі. При цьому на переговорах між Сполученими Штатами та Росією, які намічені на 10 січня в Женеві, ні Байден, ні Путін не будуть присутні.
- Розмова Байдена та Путіна запланована на 22:30 (по Києву). Вона стане другим прямим контактом між двома лідерами у грудні 2021 року. Попередня розмова Байдена з Путіним відбулася 7 грудня.
- За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Путін зараз працює над тим, щоб розділити Україну мінімум на три частини.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляв із українським лідером 29 грудня і висловив "незмінну підтримку незалежності України".