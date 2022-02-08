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Зустріч Шольца з Байденом: про що говорили лідери

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 02:59
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Під час розмови згадали й ситуацію в Україні
Шольц та Байден під час зустрічі обговорили ряд важливих питань/Фото: колаж: REUTERS/"Сьогодні"
Шольц та Байден під час зустрічі обговорили ряд важливих питань/Фото: колаж: REUTERS/"Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч у Білому домі. Лідери обговорили ряд питань, у тому числі загрозу повномасштабної війни Росії проти України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Деталі зустрічі

Під час зустрічі президент Байден підтвердив свою відданість подальшому зміцненню американо-німецьких відносин і співпраці з новим канцлером для поглиблення трансатлантичного партнерства.

"Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України, підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та не допущення використання Росією енергії як зброї", — йдеться в повідомленні Білого дому.

Крім цього, лідери обговорили головування Німеччини в G7, зокрема вжиття більш рішучих спільних дій для припинення пандемії COVID-19, відновлення безпеки в галузі охорони здоров’я, подолання кліматичної кризи та підтримки інклюзивного глобального економічного відновлення.

Зустріч Путіна з Макроном

У Росії пройшли переговори президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Емманюеля Макрона. Зустріч тривала понад 5 годин.

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Президент Росії заявив про "наявність спільної заклопотаності" РФ і Франції у сфері безпеки в Європі. При цьому він сказав, що Франція бере "фундаментальну участь в європейській безпеці", в тому числі розробці Мінських угод і організації "нормандського формату".

Президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі поводили себе відповідально". За його словами, сьогоднішня зустріч двох президентів може "відкрити шлях до деескалації". При цьому президент Франції зазначив, що хотів би обговорити питання безпеки, ситуацію навколо України, а також "нормандський формат".

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