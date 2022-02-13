Американці в ОБСЄ терміново евакуюються з Донецька – ЗМІ

З Донецька терміново почали виїздити співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело.
Деякі спостерігачі на автомобілях залишили окуповане місто.
За інформацією ЗМІ, до Донецька прибула нова група спеціалістів ОБСЄ. Йдеться про ротацію.
Далі по темі
Евакуація поки що не проводиться, незважаючи на заявлений висновок американських та британських фахівців.
Раніше джерело CNN повідомило, що США планують вивести своїх спостерігачів зі складу місії ОБСЄ в Україні через дані розвідки про нібито заплановане російське вторгнення.
Раніше ми писали про те, що проросійські бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Позиція США в ОБСЄ
Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу та агресії РФ стосовно її сусідів.
"Ми розглядаємо неспровоковані дії Росії щодо України як негайний і терміновий виклик миру та безпеці в регіоні ОБСЄ. У нас є бажання й прагнення продовжувати дипломатію та деескалацію, спираючись на переговори в ОБСЄ та інші зустрічі цього тижня", – заявив Карпентер.
Він запропонував, щоб усі 57 країн – учасниць ОБСЄ обговорили шляхи зміцнення безпеки в регіоні, зважаючи на повагу до суверенітету та територіальної цілісності країн, непорушність їхніх кордонів та незастосування сили чи загрози силою.
- 13 січня відбулося засідання Постійної ради ОБСЄ, на якому обговорювали вимоги Кремля про надання йому гарантій безпеки. Це завершальне засідання переговорного марафону щодо гарантій безпеки, які вимагає для себе Москва.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі країни – учасниці ОБСЄ висловилися за підтримку України, зокрема її євроатлантичних прагнень.