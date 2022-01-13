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Ультиматум Росії не спрацював – в ОБСЄ підтримали Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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13 січня, 16:04
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Кулеба повідомив підсумки засідання ОБСЄ, де Росія намагалася просувати свої агресивні вимоги
Кулеба про підсумки засідання ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"
Кулеба про підсумки засідання ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі країни-учасниці ОБСЄ висловилися за підтримку України, зокрема її євроатлантичних прагнень. Про це він сказав за підсумками засідання.

"Засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило, що наша робота дала результат – в ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ", – заявив він.

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Кулеба зазначив, що партнери повністю поділяють позицію України, включаючи право держав вільно обирати, частиною якоїсь організації чи союзного договору вони хочуть бути. Маючи таку підтримку, Україна працюватиме над тим, щоб Росія замість ультиматумів почала сумлінно виконувати Гельсінський акт: припинила окупацію Криму та частини Донбасу, і не розглядала будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу.

"Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів розв'язувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ. Україна готова до подальшої тісної співпраці із Польським головуванням задля ефективного втілення порядку денного ОБСЄ після аналізу позицій держав-учасниць за підсумками засідання Постійної Ради ОБСЄ 13 січня", – заявив голова МЗС України.

Переговори Росії із Заходом

  • 10 січня відбулися переговори між США та РФ, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
  • 12 січня в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, на якому обговорювалися ті самі питання. Як і очікувалось – Альянс відхилив вимоги. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дуже складно подолати розбіжності з Росією.
  • Тим часом до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкції проти Москви у разі її нападу на Україну. Він має назву "Захист суверенітету України". До пакету входять обмежувальні заходи навіть для Путіна.
  • У відповідь після провалу на переговорах Росія поставила ультиматум Україні, назвавши умови для закінчення війни на Донбасі

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