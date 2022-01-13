Ультиматум Росії не спрацював – в ОБСЄ підтримали Україну

Кулеба повідомив підсумки засідання ОБСЄ, де Росія намагалася просувати свої агресивні вимоги

Кулеба про підсумки засідання ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі країни-учасниці ОБСЄ висловилися за підтримку України, зокрема її євроатлантичних прагнень. Про це він сказав за підсумками засідання.

"Засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило, що наша робота дала результат – в ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ", – заявив він.

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Кулеба зазначив, що партнери повністю поділяють позицію України, включаючи право держав вільно обирати, частиною якоїсь організації чи союзного договору вони хочуть бути. Маючи таку підтримку, Україна працюватиме над тим, щоб Росія замість ультиматумів почала сумлінно виконувати Гельсінський акт: припинила окупацію Криму та частини Донбасу, і не розглядала будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу.

"Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів розв'язувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ. Україна готова до подальшої тісної співпраці із Польським головуванням задля ефективного втілення порядку денного ОБСЄ після аналізу позицій держав-учасниць за підсумками засідання Постійної Ради ОБСЄ 13 січня", – заявив голова МЗС України.

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