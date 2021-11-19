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"Гардероб не працює?": нардеп Сюмар одягла шапку та курточку у Раді – фото

Наталія Магдик Наталія Магдик
19 листопада, 19:46
В закладинки
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Нардеп на засіданні була у шапці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар прийшла на роботу, не знімаючи верхнього одягу. публікацію розмістив парламентський фотокореспондент Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook .

Її шапка потрапила до кадрів фотографів.

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З її слів, вона дарма прийшла на роботу, нічого не затвердили.

"У країні є питання до влади: де ті $40 млн, які були виведені разом із Коломойським, з яких не було сплачено податки? Але замість того, щоб давати відповіді на ці питання країні, ви пропонуєте шоу та чергові видосики. Це ось шоу, де у публічному будинку — ой, вибачте, у публічному закладі, який називається Кабмін, сьогодні рухають ліжка", — це просто шоу", — заявила депутат.

Вона наголосила, що в Україні відповідальним за політику є лише президент Володимир Зеленський.

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"Він сьогодні присутній у цій залі. Я хочу, щоб він чесно сказав про результати цієї роботи. Ви готуєте чергові видосики проти опозиції, тому що ви знаєте, що на вас чекає холодна зима, жахливі переговори, які можуть закінчитися для країни політикою капітуляції та імплементацією формули Штайнмайєра", – зазначила Сюмар.

"Чекаємо, коли додому", – сиронізував автор фото, підкріплюючи жартівливість своїх слів смайлом.

На знімку Вікторія Сюмар одягнена у темну куртку та блакитну шапку з помпоном. На головному уборі красується державний прапор Норвегії. На додаток до цього нардеп дивиться у бік трибуни з похмурим виразом обличчя.

Разом з одягом та коментарем фотографа знімок набуває трохи комічного підґрунтя. Не дивно, що багато користувачів Facebook і сприйняли цю публікацію як жарт.

"Мамо, я в шапці", "Депутатики теж людики", "Вона до Ради прийшла чи в клубняк тусанути?" – такі реакції можна зустріти у коментарях до фото.

Як нардепи одягаються

  • Цього тижня один із нардепів прийшов в Раду в толстовк е, яка не відповідала загальноприйнятому стилю депутатів.
  • у липні депутат від партії "Слуга народу" Андрій Клочко під час робочого візиту до Вашингтона (США) сфотографувався перед Капітолієм у пляжних шльопанцях, але з українським прапором у руках .
  • А народний депутат Ілля Ківа взагалі отримав кримінальне провадження через свою любов до вушанки із радянською зіркою – забороненим символом в Україні.
  • Щоправда, раніше скандали через одяг більше стосувалися дорожнечі депутатського вбрання.

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