"Гардероб не работает?": нардеп Сюмар надела шапку и курточку в Раде – фото

Нардеп на заседании была в шапке

Политик пришла в Раду в верхней одежде / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар пришла на работу, при этом не снимая верхнюю одежду. публикацию разместил парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов на свой странице в Facebook.

Ее шапка попала в кадры фотографов.

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По ее словам, она зря пришла на работу, ничего не утвердили.

"В стране есть вопросы к власти: где те $40 млн, которые были выведены вместе с Коломойским, с которых не были уплачены налоги? Но вместо того, чтобы давать ответы на эти вопросы стране, вы предлагаете шоу и очередные видосики. Это вот шоу, где в публичном доме — ой, извините, в публичном учреждении, которое называется Кабмин, сегодня двигают кровати", — это просто шоу", — заявила депутат.

Она подчеркнула, что в Украине ответственным за политику является только президент Владимир Зеленский.

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"Он сегодня присутствует в этом зале. Я хочу, чтобы он честно сказал о результатах этой работы. Вы готовите очередные видосики против оппозиции, потому что вы знаете, что вас ждет холодная зима, ужасные переговоры, которые могут закончиться для страны политикой капитуляции и имплементацией формулы Штайнмайера", — отметила Сюмар.

"Ждем, когда додомку", — сыронизировал автор фото, подкрепляя шуточность своих слов смайлом.

На снимке Виктория Сюмар одета в темную куртку и голубую шапку с помпоном. При этом на головном уборе красуется государственный флаг Норвегии. В дополнение к этому нардеп смотрит в сторону трибуны с весьма угрюмым выражением лица.

Вместе с одеждой и комментарием фотографа снимок приобретает слегка комичную подоплеку. Неудивительно, что многие пользователи Facebook и восприняли эту публикацию как шутку.

"Мама, я в шапке", "Депутатики тоже людики", "Она в Раду пришла или в клубняк тусануть?" — такие реакции можно встретить в комментариях к фото.

Как нардепы одеваются

На этой неделе один из нардепов пришел в Раду в толстовке, которая не соответствовала общепринятому стилю депутатов.

в июле депутат от партии "Слуга народа" Андрей Клочко во время рабочего визита в Вашингтон (США) сфотографировался перед Капитолием в пляжных шлепанцах, но с украинским флагом в руках.

А народный депутат Илья Кива вообще получил уголовное производство из-за своей любви к ушанке с советской звездой – запрещенным символом в Украине.

Правда, раньше скандалы из-за одежды больше касались дороговизны депутатских нарядов.