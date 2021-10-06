8 мільйонів за "комору": главу Укрексімбанку підловили на підозрілому договорі

У мережі висміяли угоду банку, оскільки навіть піарники не навчили топ-менеджерів поведінки з журналістами

Євген Мецгер не поскупився на піарників, а з журналістами все одно не дуже виходить. Колаж "Сьогодні"

На тлі скандалу з нападом на журналістів в Укрексімбанку розкрився цікавий момент – виявляється ця фінустанова замовила собі піарників майже за 8,5 мільйона гривень.

Відповідну інформацію ми дізналися на сайті Prozorro.

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Варто відзначити, що на тендері банк відсіяв такі фірми, як "МЕКС-АРЕНА"- її послуги обходилися в 4,9 млн грн на рік, але вона не виконала всіх вимог тендеру, та відмовився від послуг "АДВОРК ЮА", за які компанія хотіла 7,3 млн грн. Ця компанія навіть фігурує в кримінальному провадженні (ухилення від сплати податків).

Укрексімбанк зупинив свій вибір на фірмі "ПІАР КОМОРА" (теж фігурувала в кримінальному провадженні), якій заплатили 8,4 млн грн за піар-послуги протягом року.

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У мережі вже сміються з цієї угоди на тлі скандалу з журналістами, натякаючи на те, що навіть піарники не навчили топ-менеджерів банку спілкуватися з журналістами, а фірму назвали "ПИАР КЛАДОВКА".

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З чого почався скандал в Укрексімбанку