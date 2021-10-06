8 мільйонів за "комору": главу Укрексімбанку підловили на підозрілому договорі

На тлі скандалу з нападом на журналістів в Укрексімбанку розкрився цікавий момент – виявляється ця фінустанова замовила собі піарників майже за 8,5 мільйона гривень.
Відповідну інформацію ми дізналися на сайті Prozorro.
Варто відзначити, що на тендері банк відсіяв такі фірми, як "МЕКС-АРЕНА"- її послуги обходилися в 4,9 млн грн на рік, але вона не виконала всіх вимог тендеру, та відмовився від послуг "АДВОРК ЮА", за які компанія хотіла 7,3 млн грн. Ця компанія навіть фігурує в кримінальному провадженні (ухилення від сплати податків).
Укрексімбанк зупинив свій вибір на фірмі "ПІАР КОМОРА" (теж фігурувала в кримінальному провадженні), якій заплатили 8,4 млн грн за піар-послуги протягом року.
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У мережі вже сміються з цієї угоди на тлі скандалу з журналістами, натякаючи на те, що навіть піарники не навчили топ-менеджерів банку спілкуватися з журналістами, а фірму назвали "ПИАР КЛАДОВКА".
З чого почався скандал в Укрексімбанку
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений, і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.