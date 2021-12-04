5 млн українців врятуються втечею до ЄС – заява глави Міноборони про вторгення РФ

Наступ Росії спровокує масштабну кризу не лише в Україні, але й на всьому європейському континенті

Міністр оборони Рєзніков попередив Європу про українських біженців у разі війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив про негативні політичні, економічні та соціальні наслідки для Європейського Союзу після можливого нападу військ Російської Федерації на територію України. Зокрема він згадав про ризик біженців.

Про це він написав у своїй статті для Atlantic Council.

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За словами Рєзнікова, одна із основних небезпек – це продовольча криза. Адже активні бойові дії завадять імпорту багатьох продуктів харчування, зокрема зерна від України та РФ до ЄС. Проблема з їжею стане актуальною для всієї Європи у такому разі, впевнений міністр оборони.

Зокрема, Олексій Рєзніков прогнозує мільйони біженців з України на територію ЄС.

"Раптова поява від 3 до 5 мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише одною із багатьох серйозних проблем, з якими зіштовхується європейське суспільство", – написав він.

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Міністр оборони України уточнив, що наступ Росії стане кінцем міжнародного порядку і та початком "нової ери глобальної нестабільності".

"Ми маємо переконати Москву у тому, що ціна нового наступу надто висока, щоб про неї думати", – резюмував він.

Нагадаємо, що раніше одразу два впливові західні медіа – американське видання The Washington Post та німецька газета Bild – опублікували ймовірний план нападу військ Російської Федерації на територію України. Так, згідно з картою, ЗМІ передбачають вторгнення з боку Криму, ОРДЛО та навіть території Білорусі. За цими ж даними, Росія, можливо, планує атаку за допомогою танкових дивізій, десантних військ і навіть готова задіяти військові кораблі в акваторії Чорного моря для висадки на берег Одеської області.