5 млн украинцев спасутся бегством в ЕС – заявление главы Минобороны о вторжении РФ

Наступление России спровоцирует масштабный кризис не только в Украине, но и на всем европейском континенте.

Министр обороны Резников предупредил Европу об украинских беженцах в случае войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников заявил о негативных политических, экономических и социальных последствиях для Европейского Союза после возможного нападения войск Российской Федерации на территорию Украины. В частности, он упомянул о риске беженцев.

Об этом он написал в своей статье для Atlantic Council .

Реклама

По словам Резникова, одна из основных опасностей – это продовольственный кризис. Ведь активные боевые действия помешают импорту многих продуктов питания, в частности, зерна от Украины и РФ в ЕС. Проблема с едой станет актуальной для всей Европы, уверен министр обороны.

В частности, Алексей Резников прогнозирует миллионы беженцев из Украины на территории ЕС.

"Внезапное появление от 3 до 5 миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество", – написал он.

Реклама

Министр обороны Украины уточнил, что наступление России станет концом международного порядка и началом "новой эры глобальной нестабильности".

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать", – резюмировал он.

Напомним, что ранее сразу два влиятельных западных медиа – американское издание The Washington Post и немецкая газета Bild – опубликовали предполагаемый план нападения войск Российской Федерации на территорию Украины Так, согласно карте, СМИ предусматривают вторжение со стороны Крыма, ОРДЛО и даже территории Беларуси. По этим же данным Россия, возможно, планирует атаку с помощью танковых дивизий, десантных войск и даже готова задействовать военные корабли в акватории Черного моря для высадки на берег Одесской области.