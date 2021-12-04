Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Боруссия - Бавария: онлайн 💸 Тысяча Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Власть События

5 млн украинцев спасутся бегством в ЕС – заявление главы Минобороны о вторжении РФ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
4 декабря, 20:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наступление России спровоцирует масштабный кризис не только в Украине, но и на всем европейском континенте.
Министр обороны Резников предупредил Европу об украинских беженцах в случае войны
Министр обороны Резников предупредил Европу об украинских беженцах в случае войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников заявил о негативных политических, экономических и социальных последствиях для Европейского Союза после возможного нападения войск Российской Федерации на территорию Украины. В частности, он упомянул о риске беженцев.

Об этом он написал в своей статье для Atlantic Council .

Реклама

По словам Резникова, одна из основных опасностей – это продовольственный кризис. Ведь активные боевые действия помешают импорту многих продуктов питания, в частности, зерна от Украины и РФ в ЕС. Проблема с едой станет актуальной для всей Европы, уверен министр обороны.

В частности, Алексей Резников прогнозирует миллионы беженцев из Украины на территории ЕС.

"Внезапное появление от 3 до 5 миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество", – написал он.

Реклама

Министр обороны Украины уточнил, что наступление России станет концом международного порядка и началом "новой эры глобальной нестабильности".

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать", – резюмировал он.

Напомним, что ранее сразу два влиятельных западных медиа – американское издание The Washington Post и немецкая газета Bild – опубликовали предполагаемый план нападения войск Российской Федерации на территорию Украины Так, согласно карте, СМИ предусматривают вторжение со стороны Крыма, ОРДЛО и даже территории Беларуси. По этим же данным Россия, возможно, планирует атаку с помощью танковых дивизий, десантных войск и даже готова задействовать военные корабли в акватории Черного моря для высадки на берег Одесской области.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько В ближайшее время может решиться судьба Донбасса – эксперты Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Второй срок Зеленского онлайн: как на Банковой готовятся к следующим выборам Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

4 декабря 1991. Киев попал в кризисную ситуацию с продовольствием, особенно с продуктами животноводства – сливочное масло исчезло с прилавков

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

76 315

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять