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СЬОГОДНІ Влада Деталі

Повернення в обмін на фатальну обіцянку України: прогноз долі Донбасу на 2022 рік

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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3 січня, 05:25
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Ситуація на Донбасі може розвиватися за кількома сценаріями
Щодо питання Донбасу йде активний діалог між Росією та США. Фото: колаж "Сьогодні"
Щодо питання Донбасу йде активний діалог між Росією та США. Фото: колаж "Сьогодні"

У грудні пройшли переговори президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Однією з головних тем була Україна. За підсумками розмови глав держав не відбулося прориву у питанні врегулювання конфлікту на сході нашої країни. Що буде з Донбасом наступного року і чи чекати Україні деескалації конфлікту?

Три сценарії для Донбасу

Ситуація на Донбасі може розвиватися за кількома сценаріями. Про це "Сьогодні" говорить політолог Ігор Петренко. На думку експерта, у 2022 році у зоні конфлікту можуть бути такі розвитки подій:

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  • Мляве продовження існуючої ситуації: напруга в зоні конфлікту, перманентні обстріли, відсутність прогресу в питаннях перемир'я та обміну полоненими.
  • Зниження ескалації конфлікту, розморожування "нормандського формату", можливе приєднання до переговорів США, оголошення перемир'я та припинення вогню на якийсь проміжок часу, а також прогрес у питанні обміну полоненими та відкриття КПВВ.
  • Ескалація конфлікту, збільшення кількості обстрілів, масштабні бойові дії та війна з Росією.

"Другий варіант мені здається найімовірнішим. Зараз триває активний діалог між Росією та США. Європа наполягає на "нормандській" зустрічі. Враховуючи дані обставини, можна припустити, що на початку року відбудеться покращення ситуації і процес зрушить із мертвої точки", – каже "Сьогодні" Петренко.

Ігор Петренко: "На початку 2022 року може покращитися ситуація на Донбасі"
Ігор Петренко: "На початку 2022 року може покращитися ситуація на Донбасі" / Фото: Facebook

Українська влада може проґавити Донбас

Військовий експерт Олег Стариков зазначає, що вирішення проблеми Донбасу насамперед залежить не від Росії та Заходу, а від України.

"Якщо українська влада нічого не робитиме для повернення Донбасу, то до кінця 2022 року ми можемо його втратити назавжди", – каже експерт.

Стариков звертає увагу, що поки українські та західні дипломати намагаються вирішити долю Донбасу, російська міграційна служба видає українцям, які проживають в ОРДЛО, паспорти РФ.

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"Цього року видано 600 тисяч паспортів, наступного – громадянство РФ отримають 1,5 мільйона українців. Як ми повертатимемо в Україну Донбас, населений російськими громадянами?" – запитує Стариков.

Олег Старіков: "Якщо українська влада нічого не робитиме для повернення Донбасу, то до кінця 2022 року ми можемо його втратити назавжди"
Олег Старіков: "Якщо українська влада нічого не робитиме для повернення Донбасу, то до кінця 2022 року ми можемо його втратити назавжди" / Фото: Facebook

З ним погоджується військовий експерт Ігор Козій.

"Сьогодні молодь Донбасу випускається зі шкіл із російською системою освіти. Через обмеження інформації підлітки ставляться до України як до агресора. Ми втрачаємо час, поки мешканців Донбасу налаштовують на зближення з Росією", – каже Козій.

Як бути з Мінськими угодами

Козій упевнений, що 2022 року конфлікт на Донбасі не вирішиться.

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"Одна із головних проблем – Мінські угоди, вигідні для Росії, але не для України. Поки не вирішиться питання з "Мінськом", ми тупцюватимемося на місці", – каже він.

Ігор Козій: "Поки не вирішиться питання з
Ігор Козій: "Поки не вирішиться питання з "Мінском" ми тупцюватимемося на місці" / Фото: Facebook

Політолог Вадим Карасьов впевнений, що до питання Мінських угод все ж таки доведеться повернутися. Адже на їхній реалізації сьогодні наполягає не лише Росія, а й Захід.

"Москва ексалює конфлікт, щоб змусити нас підписати Мінські угоди. При цьому Росія, США та Європа розуміють, що цей договір, підписаний у 2015 році, завів його учасників у глухий кут. Можливо, наступного року умови угоди почнуть виконуватись у тому разі, якщо до неї будуть внесені зміни, які влаштують усіх. Це буде виходом із глухого кута", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Донбаський конфлікт може вирішити угода Байдена з Путіним

Політолог також не виключає, що Путін із Байденом можуть укласти угоду.

"Росія може пообіцяти піти з Донбасу в обмін на гарантію невступу України у НАТО. Але у разі відмови від таких умов Путін може розв'язати війну, оскільки далі блефувати і не виконувати свою загрозу – для президента Росії означає "втратити обличчя". Наступний рік може стати переломним в історії Донбасу, України та світу", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Наступний рік може стати переломним в історії Донбасу, України та світу"
Вадим Карасьов: "Наступний рік може стати переломним в історії Донбасу, України та світу" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи пожертвує Байден Україною, щоб вгамувати Путіна.

Також ми інформували, що президент Росії Володимир Путін під час відеопереговорів із президентом США Джозефом Байденом дав чітко зрозуміти, що він домагається невходження України в західні союзи. Водночас Вашингтон зазначив, що Україна є партнером США. Байден сказав Путіну, що у разі ескалації ситуації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.

Крім того, ми писали, що 17 грудня Росія передала США проєкт договору про надання гарантій нерозширення НАТО на схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу – насамперед Україну, Молдову, Грузію.

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