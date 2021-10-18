Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? 🚑 Поради лікаря Комаровського Вибори в Харкові Вибори в Харкові 🦀 Гра в кальмара
СЬОГОДНІ Влада Деталі

ЗМІ: У Андрія Павлова були проблеми з алкоголем, зранку його нудило

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 жовтня, 21:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналісти Кривого Рогу зібрали всі версії можливої смерті брата колишнього мера міста
На місці події / Колаж "Сьогодні"
На місці події / Колаж "Сьогодні"

З'явилися нові подробиці смерті в Кривому Розі Андрія Павлова – молодшого брата мера міста Костянтина Павлова, який застрелився в серпні з невстановлених причин.

Нові подробиці

Друг Андрія Павлова прийшов його відвідати сьогодні, 18 жовтня, о 16:30 і виявив мертвим у квартирі. Брат недавно загиблого мера жив у звичайній міській квартирі на вулиці Черняховського. Про це повідомив блогер Кирило Крізаліс на своєму телеграм-каналі.

Реклама

За інформацією іншого відомого блогера Олексій Таймурзіна, Андрій Павлов страждав від алкоголізму і помер, судячи з усього, в результаті запою. "Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка нудило. Все це підтверджує його друг. Ніякого криміналу. Розходимося", – написав Таймурзін на своєму телеграм-каналі.

За словами ще одного місцевого журналіста Олега Ермолинського, зараз розглядають кілька версій причини смерті брата колишнього градоначальника:

  • зловживання алкогольними напоями
  • ускладнення пов'язані з COVID-19, оскільки вранці Андрій Павлов скаржився друзям на погане самопочуття.

Офіційні дані

Національна поліція Дніпропетровської області повідомила, що тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. "Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня відчував себе погано. Коли знайомий приїхав, то людина вже був мертвою. У поліцію надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в повідомленні поліції.

Реклама

"Зараз встановлюється причина смерті, відомості готуються для внесення в ЕРДР", – повідомили "Сьогодні" в прес-службі поліції Дніпропетровської області. У той же час поліцейські не змогли назвати, на що саме скаржився перед смертю чоловік.

Що відомо про Костянтина Павлове?

Реклама

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 жовтня 1991. Кабінет міністрів України затвердив постанову про створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

94 605

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти