ЗМІ: У Андрія Павлова були проблеми з алкоголем, зранку його нудило

Журналісти Кривого Рогу зібрали всі версії можливої смерті брата колишнього мера міста

На місці події / Колаж "Сьогодні"

З'явилися нові подробиці смерті в Кривому Розі Андрія Павлова – молодшого брата мера міста Костянтина Павлова, який застрелився в серпні з невстановлених причин.

Нові подробиці

Друг Андрія Павлова прийшов його відвідати сьогодні, 18 жовтня, о 16:30 і виявив мертвим у квартирі. Брат недавно загиблого мера жив у звичайній міській квартирі на вулиці Черняховського. Про це повідомив блогер Кирило Крізаліс на своєму телеграм-каналі.

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За інформацією іншого відомого блогера Олексій Таймурзіна, Андрій Павлов страждав від алкоголізму і помер, судячи з усього, в результаті запою. "Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка нудило. Все це підтверджує його друг. Ніякого криміналу. Розходимося", – написав Таймурзін на своєму телеграм-каналі.

За словами ще одного місцевого журналіста Олега Ермолинського, зараз розглядають кілька версій причини смерті брата колишнього градоначальника:

зловживання алкогольними напоями

ускладнення пов'язані з COVID-19, оскільки вранці Андрій Павлов скаржився друзям на погане самопочуття.

Офіційні дані

Національна поліція Дніпропетровської області повідомила, що тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. "Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня відчував себе погано. Коли знайомий приїхав, то людина вже був мертвою. У поліцію надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в повідомленні поліції.

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"Зараз встановлюється причина смерті, відомості готуються для внесення в ЕРДР", – повідомили "Сьогодні" в прес-службі поліції Дніпропетровської області. У той же час поліцейські не змогли назвати, на що саме скаржився перед смертю чоловік.

Що відомо про Костянтина Павлове?

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр. 19 серпня Павлова поховали.

Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.