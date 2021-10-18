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СМИ: У Андрея Павлова были проблемы с алкоголем, с утра его рвало

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 октября, 21:36
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Журналисты Кривого Рога собрали все версии возможной смерти брата бывшего мэра города
На месте происшествия / Коллаж "Сегодня"
На месте происшествия / Коллаж "Сегодня"

Появились новые подробности смерти в Кривом Роге Андрея Павлова – младшего брата застрелившегося в августе по неустановленным причинам мэра города Константина Павлова.

Новые подробности

Друг Андрея Павлова пришел его навестить сегодня, 18 октября, в 16:30 и обнаружил мертвым. Брат недавно застрелившегося мэра проживал в обычной городской квартире на улице Черняховского. Об этом сообщил блогер Кирилл Кризалис в своем телеграм-канале.

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По информации другого известного блогера – Алексея Таймурзина, Андрей Павлов страдал алкоголизмом и умер, судя по всему, в результате запоя. "Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг. Никакого криминала. Расходимся", – написал Таймурзин в своем телеграм-канале.

По словам еще одного местного журналиста – Олега Ермолинского, в настоящий момент рассматривают несколько версий причин смерти брата бывшего градоначальника:

  • злоупотребление алкогольными напитками;
  • осложнения, связанные с COVID-19, поскольку утром Андрей Павлов жаловался друзьям на плохое самочувствие.

Официальные данные

Полиция Днепропетровской области сообщила, что тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. "Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то человек уже был мертв. В полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", – сказано в сообщении полиции.

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"Сейчас устанавливается причина смерти, сведения готовятся для внесения в ЕРДР", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе полиции Днепропетровской области. В то же время полицейские затруднились назвать, на что именно касательно здоровья жаловался перед смертью мужчина.

Что известно о Константине Павлове?

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