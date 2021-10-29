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"Знайте, я не планую самогубство!" – Комаровський заявив про полювання на нього

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 жовтня, 19:51
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Знаменитий лікар Євген Комаровський розповів, які в нього плани на політику
"Щойно ви сказали, що я кудись зібрався – ви автоматично зробили з мене мішень", - заявив Комаровський в ефірі / Колаж "Сьогодні"
"Щойно ви сказали, що я кудись зібрався – ви автоматично зробили з мене мішень", - заявив Комаровський в ефірі / Колаж "Сьогодні"

Знаменитий лікар Євген Комаровський прокоментував інформацію, що він може увійти у нову політичну силу колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Я не збираюся лізти в цю кашу!", – заявив дуже емоційно у програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" сам лікар Комаровський.

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Заява

"Я не тільки не веду переговорів із Дмитром Олександровичем, я, в принципі, з ним жодного слова не сказав. Не знаю, звідки взявся цей інсайд. Я не збираюся лізти в цю кашу! Я вважаю, якщо я маю можливість сказати адекватні політичні чи економічні рішення, які допоможуть мільйонам громадян, то я не маю права мовчати. Ви всі повинні знати, я не вживаю метадону. Не планую самогубство. Я їжджу акуратно, і загальмую, якщо поруч зі мною розвертатиметься КАМАЗ. Я всіх попереджаю. За останні три тижні мені повідомили, що якийсь олігарх видав купу грошей на силу доктора Комаровського. Це повна брехня! Ви всі мої улюблені журналюги, ви несете це своїми язиками. А коли мене грихнуть? Як вам буде потім? Ви ж розумієте, щойно ви сказали, що я кудись зібрався – ви автоматично зробили з мене мішень для людей, для яких влада – це все, чим вони живуть. Невже ви не знаєте, в якій країні ви знаходитесь?! ", – обурився знаменитий лікар в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським".

Як розвивалися події

  • В одному з ефірів колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Разумков веде переговори щодо створення своєї політичної сили з журналістом Дмитром Гордоном та Євгеном Комаровським.
  • 28 жовтня сам Дмитро Разумков заявив, що він не кликав цих людей у свій політичний проєкт.
  • 29 жовтня Комаровський розповів, що у 2019 році ще кандидат у президенти Володимир Зеленський використав його для піару, а після виборів навіть пропонував стати депутатом. Однак лікар ні зараз, ні тоді не збирався цього робити.

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