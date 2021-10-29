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"Страшна м'ясорубка. Путіну кінець" – Арестович спрогнозував майбутнє Росії у разі війни

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 жовтня, 19:05
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Олексій Арестович пояснив, чим закінчиться для Росії можливий напад на Україну

Росія не зможе захопити Україну у разі повномасштабного вторгнення, а для режиму Путіна такий крок стане повною катастрофою. Про це заявив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Фабрика понтів"

На питання, чи є загроза масштабного вторгнення РФ в Україну, Арестович відповів: "Росія – це фабрика промислового виробництва понтів".

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"Це все, коли нам загрожують повномасштабним наступом – це працюють сили інформаційного впливу на свідомість українців. Вони хочуть, щоб ми просіли та поступилися. Будь-яке повномасштабне вторгнення української армії в Україну означатиме кінець боєздатності збройних сил РФ, а можливо, і кінець режиму Путіна. Вони не здатні перемогти нас. Це буде страшна м'ясорубка, стратегічна безвихідь. Нам не буде весело, однозначно, але вони не вирішать свої політичні питаня військовим шляхом. Вони зазнають великих втрат у техніці та особовому складі, нарвуться на великі санкції міжнародної спільноти. Більше безглуздої дії не можна уявити" , – заявив Арестович у програмі "Велика п'ятниця".

Гучні заяви

Протягом усього тижня сторони обмінювалися різними погрозами, а Арестович розповідав, які ракети можуть куди політати.

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