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"Громом" по Росії: Арестович пояснив, які ракети можуть полетіти на Кремль

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 жовтня, 20:36
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Радник глави Офісу президента розповів, які ракети розробляє Україна

Україна буде розробляти ракетні комплекси з дальністю понад 500 кілометрів, здатні вражати стратегічні цілі. Ці цілі можуть бути на території Росії.

Тему українських ракет знову підняв позаштатний радник глави Офісу президента України, спікер українського боку в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович, виступаючи в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" .

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"Грім"

"Безумовно, треба чітко розуміти, що напрямком державної політики України є оборона. Ми нікому не загрожуємо. Якщо дивитися в контекст того, що я сказав, це наша відповідь буде. Тому що російське керівництво і російські експерти не соромляться в кожній своїй програмі та кожній заяві погрожувати бомбити Україну, що вони все знищать, вони не допустять тощо. Довелося нагадати їм, що в будь-якої дії є відповідь. Якщо вони системно погрожуватимуть Україні, настане час української відповіді", – підкреслив Арестович.

Радник Банкової розповів, які саме ракети можна направити в сторону непорядного сусіда.

"До недавніх пір ми не могли направити жодні ракети на Москву, тому що діяв договір про обмеження ракет середньої дальності. Після того як він припинив свою дію, хоча там є окремі нюанси, Україна може розробляти ракетні комплекси з дальністю понад 500 кілометрів. Це насамперед комплекси "Грім" і "Грім-2". Вони ще на стадії науково-дослідних розробок, але в перспективі протягом 10 років при належному фінансуванні, увазі, яку держава приділятиме, ми зможемо отримати таку зброю" , – заявив Арестович.

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Тема ракет

  • Ось уже кілька днів українська і російська сторони обмінюються думками стосовно ракетного озброєння і куди вони можуть полетіти.
  • Минулого тижня в черговий раз президент РФ Володимир Путін лякав співвітчизників тим, що партнерство з НАТО сусідів нічого доброго не приносить, крім як установку ракет під ніс Росії.
  • Якщо Росія не зупинить свою агресію проти України, то не виключено, що в найближчому майбутньому українські ракети будуть націлені на Москву.
  • Після цього глава російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Київ не може зробити навіть танки, і їх слова не варто сприймати серйозно, проте він не виключив постачання британських ракет в Україні.

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