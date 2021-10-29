"Страшная мясорубка. Путину конец" – Арестович спрогнозировал будущее России в случае войны

Алексей Арестович объяснил, чем закончится для России возможное нападение на Украину

Россия не сможет захватить Украину в случае полномасштабного вторжения, а для режима Путина такой шаг обернется полной катастрофой. Об этом заявил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Фабрика понтов"

На вопрос, есть ли угроза масштабного вторжения РФ в Украину, Арестович ответил: "Россия – это фабрика по промышленному производству понтов".

Реклама

"Вот это все, когда нам угрожают полномасштабным наступлением – это работают силы информационного влияния на сознание украинцев. Они хотят, чтобы мы просели и уступили. Любое полномасштабное вторжение украинской армии в Украину будет означать конец боеспособности вооруженных сил РФ, а, возможно, и конец режима Путина. Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка, стратегический тупик. Нам не будет весело, однозначно, но и они не решат своих политических вопросов военным путем. Они понесут большие потери в технике и личном составе, нарвутся на большие санкции от международного сообщества. Более нелепого действия нельзя представить", – заявил Арестович в программе "Большая пятница".

Громкие заявления

На протяжении всей недели стороны обменивались разными угрозами, а Арестович рассказывал, какие ракеты куда могут полетять.