Лукашенко назвав країну, яка може повторити долю Казахстану

Білоруський диктатор та лідери країн ОДКБ звинувачують у всьому Захід

Лукашенко попередив владу Узбекистану. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який відправив своїх "миротворців" до Казахстану, вважає, що наступною країною, де можуть спалахнути масові протести, може бути Узбекистан.

Про це він сказав під час онлайн-саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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Він переконаний, що протести в Казахстані нібито мали ознаки зовнішнього управління і не виключив, що є ризик для ще однієї сусідньої країни.

"Уроки, про які тут багато говорили, має винести, насамперед, Узбекистан. Якщо ці уроки не будуть зроблені, за нашою інформацією, їхні (Заходу) погляди кинуті і на Узбекистан", – сказав Лукашенко.

Що сталося у Казахстані