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Лукашенко назвав країну, яка може повторити долю Казахстану

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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10 січня, 10:56
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Білоруський диктатор та лідери країн ОДКБ звинувачують у всьому Захід
Лукашенко попередив владу Узбекистану. Колаж "Сьогодні"
Лукашенко попередив владу Узбекистану. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який відправив своїх "миротворців" до Казахстану, вважає, що наступною країною, де можуть спалахнути масові протести, може бути Узбекистан.

Про це він сказав під час онлайн-саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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Він переконаний, що протести в Казахстані нібито мали ознаки зовнішнього управління і не виключив, що є ризик для ще однієї сусідньої країни.

"Уроки, про які тут багато говорили, має винести, насамперед, Узбекистан. Якщо ці уроки не будуть зроблені, за нашою інформацією, їхні (Заходу) погляди кинуті і на Узбекистан", – сказав Лукашенко.

Що сталося у Казахстані

  • У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану в трьох регіонах, проте протести продовжилися.
  • Вуличні протистояння між протестувальниками та силовиками переросли у масові заворушення і Токаєв покликав на допомогу союзників з ОДКБ – Білорусь та Росія відправили своїх військових та техніку до Казахстану.
  • Олександр Лукашенко закликав казахстанців стати на коліна та вибачитися, а Токаєва назвав розумною, освіченою людиною та дипломатом. Також він заявив, що треба повертати Україну до їхнього союзу.
  • Але вже сьогодні президент Казахстану заявив, що конституційний лад відновлено, протистояння на вулицях закінчилися і зараз силовики завершують антитерористичну операцію з пошуку організаторів протестів.

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