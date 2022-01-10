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"Порядок у Казахстані відновлено": Токаєв заявив про завершення вуличної війни

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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10 січня, 10:16
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Схоже, вуличні війни військових проти казахстанців закінчились – тепер шукають організаторів протестів
Токаєв розповів, що, на його думку, сталося в Казахстані. Колаж "Сьогодні"
Токаєв розповів, що, на його думку, сталося в Казахстані. Колаж "Сьогодні"

Протистояння у Казахстані закінчилися і конституційний лад у країні відновлено. Найближчим часом має завершитися антитерористична операція та місія ОДКБ, у рамках якої російські війська увійшли до Казахстану. Про це заявив під час онлайн-саміту ОДКБ президент цієї країни Касим-Жомарт Токаєв.

"Усі події з початку нинішнього року становлять ланки одного ланцюга: вони підпорядковані єдиному руйнівному задуму, підготовка якого тривала довгий час. Деструктивними силами неодноразово робилися спроби розхитати стабільність. Ішло якесь тестування держави щодо її стабільності", – сказав він.

Токаєв зазначає, що організатори не залишили своїх планів і перейшли до підготовки збройних наступів і нібито використовували невдоволення населення в низці регіонів через зростання цін на газ.

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"Організатори нападу на Казахстан влаштували кілька хвиль агресії. На першому етапі відбулися мирні протести. Потім, зокрема в Алма-Аті, були проведені політичні мітинги, а потім на місто з трьох напрямків, як величезна зграя гієн, кинулися озброєні бойовики. Спочатку вони видавали себе за мирних демонстрантів, ввели в оману сили правопорядку і навіть мешканців міста. Потім почалося те, що в історію увійде як "алма-атинська трагедія" … Стала очевидною головна мета – підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління та захоплення влади. Йдеться про спробу державного перевороту", – наголосив президент Казахстану.

Токаєв заявив про важливість не допустити у майбутньому повторення таких подій.

"Наразі конституційний лад у Казахстані відновлено. Загрозам для безпеки країни запобігли... Найближчим часом масштабна антитерористична операція завершиться, а разом із нею і успішна місія ОДКБ", – резюмував він.

Ситуація у Казахстані

  • У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану в трьох регіонах, проте протести продовжилися.
  • В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та вночі проти 5-го відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
  • Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
  • Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.
  • Тим часом Україна почала вивозити своїх громадян із охопленого протестами та заворушеннями Казахстану. Раніше МЗС України повідомляло, що загиблих, постраждалих чи затриманих громадян України під час масових протестів у Казахстані немає.

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