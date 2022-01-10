"Порядок в Казахстане восстановлен": Токаев заявил о завершении уличной войны

Противостояния в Казахстане закончились и конституционный порядок в стране восстановлен. В ближайшее время должна закончиться антитеррористическая операция и миссия ОДКБ, в рамках которой российские войска вошли в Казахстан. Об этом заявил во время онлайн-саммита ОДКБ президент этой страны Касым-Жомарт Токаев.
"Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи: они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности", – сказал он.
Токаев отмечает, что организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных наступлений и якобы в качестве повода использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на газ.
"Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город с трех направлений, как огромная стая гиен, бросились вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. Потом началось то, что в историю войдет, как "алма-атинская трагедия … Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления и захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", – подчеркнул президент Казахстана.
Токаев заявил о важности не допустить в будущем повторения таких событий.
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"В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Угрозы для безопасности страны предотвращены … В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней и успешная миссия ОДКБ", – резюмировал он.
Ситуация в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом.
- Тем временем Украина начала вывозить своих граждан из охваченного протестами и беспорядками Казахстана. Ранее в МИД Украины сообщали, что погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины во время массовых протестов в Казахстане нет.