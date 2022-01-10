"Порядок в Казахстане восстановлен": Токаев заявил о завершении уличной войны

Похоже, уличные войны военных против казахстанцев закончились – теперь ищут организаторов протестов

Токаев рассказал, что, по его мнению, произошло в Казахстане. Коллаж "Сегодня"

Противостояния в Казахстане закончились и конституционный порядок в стране восстановлен. В ближайшее время должна закончиться антитеррористическая операция и миссия ОДКБ, в рамках которой российские войска вошли в Казахстан. Об этом заявил во время онлайн-саммита ОДКБ президент этой страны Касым-Жомарт Токаев.

"Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи: они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности", – сказал он.

Токаев отмечает, что организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных наступлений и якобы в качестве повода использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на газ.

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"Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город с трех направлений, как огромная стая гиен, бросились вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. Потом началось то, что в историю войдет, как "алма-атинская трагедия … Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления и захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", – подчеркнул президент Казахстана.

Токаев заявил о важности не допустить в будущем повторения таких событий.

"В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Угрозы для безопасности страны предотвращены … В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней и успешная миссия ОДКБ", – резюмировал он.

Ситуация в Казахстане