Лукашенко назвал страну, которая может повторить судьбу Казахстана

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который отправил своих "миротворцев" в Казахстан, считает, что следующей страной, где могут вспыхнуть массовое протесты, может оказаться Узбекистан.
Об этом он сказал во время онлайн-саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Он убежден, что протесты в Казахстане якобы имели признаки внешнего управления, и не исключил, что есть риск для еще одной соседней страны.
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"Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь, прежде всего, Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их (Запада) взгляды брошены и на Узбекистан", – сказал Лукашенко.
Что произошло в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились.
- Уличные противостояния между протестующими и силовиками переросли в массовые беспорядки и Токаев позвал на помощь союзников по ОДКБ – Беларусь и Россия отправили своих военных и технику в Казахстан.
- Александр Лукашенко призвал казахстанцев встать на колени и извиниться, а Токаева назвал умным, образованным человеком и дипломатом. Также он заявил, что нужно возвращать Украину в их союз.
- Но уже сегодня президент Казахстана заявил, что конституционный порядок восстановлен, противостояния на улицах закончились и сейчас силовики заканчивают антитеррористическую операцию по поиску организаторов протестов.