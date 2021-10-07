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Кишка тонка. Чому вторгнення в Україну з боку Білорусі виключено

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
7 жовтня, 09:13
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У Лукашенка занадто маленька армія, щоб змагатися з ЗСУ без допомоги Росії
Армії Лукашенка нічого не світить проти України. Колаж "Сьогодні"
Армії Лукашенка нічого не світить проти України. Колаж "Сьогодні"

Білорусі немає сенсу воювати з Україною, оскільки її армія набагато менша нашої і не зможе оперативно задіяти війська для переходу кордону з Україною. Про це йдеться в статті "Сьогодні".

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що в нападі Білорусі на Україну немає логіки.

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"По-перше, у цьому протистоянні будуть нерівні сили. Армія Білорусі – це 60 тисяч бійців. У складі Збройних сил України – 250 тисяч людей. Перевага явно не на боці гаданоого противника", – сказав він нам у коментарі.

З колегою погоджується військовий експерт Сергій Грабський, який додає: навіть якщо країни мобілізують для війни цивільне населення, сили все одно будуть непорівнянними.

"Мобілізаційний ресурс – це 10% населення. Україна зможе призвати в армію близько 4 мільйонів людей. Білорусь – лише 900 тисяч. У Білорусі немає ресурсів для самостійного вторгнення. Її армія може розглядатися лише як частина збройних сил Росії", – говорить "Сьогодні" полковник запасу.

Також він упевнений, що сухопутного вторгнення з боку Білорусі точно не буде, оскільки Україна добре захищена на цьому напрямку.

"На Чернігівському, Овруцькому, Ковельському напрямках переходи з низькою пропускною здатністю, які не дозволяють оперативно перекинути великі групи військ і будуть швидко заблоковані силами ЗСУ. З 99-відсотковою ймовірністю можна виключити широкомасштабний наступ на цих напрямках", – пояснив нам експерт.

Як ми вже писали, напередодні нардеп фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв висловив думку, що Лукашенко може зважитися на війну проти України – це Путін його використає для прихованого вторгнення.

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Погіршення відносин України і Білорусі

  • 13 вересня, після візиту до Росії, Лукашенко заявив, що попросив у Путіна ракети, щоб розмістити на кордоні з Україною. Очікується, що білоруські військові отримають зенітно-ракетні комплекси С-400.
  • 15 вересня Білорусь заявила про обстріл прикордонного знака з території України. Інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Білоруські прикордонники кажуть, що в стовп стріляли з мисливської рушниці.
  • 18 вересня стало відомо, що Україна перекинула ближче до Білорусі ракетні комплекси. Військові звернулися до жителів Чернігівщини з проханням не видавати маршрути пересування сил ППО.
  • Нещодавно на білоруських полігонах проходили спільні з РФ великі навчання "Захід-2021", але після їхнього закінчення Росія не відвела війська в місця постійної дислокації.

Нагадаємо, 9 вересня глави держав Росії і Білорусі провели чергові переговори про поглиблення інтеграції двох країн. Ми з'ясовували, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.

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