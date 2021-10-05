Лукашенко може зважитися на війну проти України – "слуга народу" Чернєв

У "Слузі народу" допускають широкомасштабну війну з Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

Широкомасштабна війна з Білоруссю стає ймовірнішою, ніж пряме вторгнення Росії. Схоже, що саме агресія проти України може стати тією платою, яку пообіцяв самопроголошений президент Олександр Лукашенко російському лідерові Володимиру Путіну за порятунок свого режиму.

Таку думку висловив нардеп фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв на своїй сторінці в Facebook.

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Нардеп зазначив, сам Путін відкрито напасти на нас не може – занадто великі ризики. Використовувати для цього фейкові республіки також не вийде – у них немає авіації і ракет, а без них перемогти Україну неможливо.

Однак ракети і авіація у Лукашенка, а ще він заявляє, що збирається закупити в Росії С-400, нові літаки і вертольоти та інше озброєння. Нацькувати Білорусь на Україну і воювати з нами з білоруським прапором на сьогодні є ідеальним для Путіна варіантом, вважає Чернєв. За його словами, Лукашенка вже не шкода, для світової спільноти він – "збитий льотчик".

"Ґрунт для такого сценарію Лукашенко готує вже давно. Це і постійні звинувачення нас у тому, що ми, начебто, засилаємо до Білорусі бойовиків та зброю. Це і погрози перейти кордон, "щоб зробити Україну українською". Це і відверті провокації на зразок "обстрілу" білоруського прикордонного знаку начебто з території України. Схоже, що у перспективі Лукашенко з Путіним готують нам новий Глейвіц. Доводять ситуацію до критичної межі, за якою може бути вигаданий привід для вторгнення. Готуймося", – написав Чернєв.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наша армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда.

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Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією.