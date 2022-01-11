"Це питання трьох днів": Савченко попередила про загрозу Третьої світової

Якщо Росія не зможе домовитися із Заходом протягом найближчих днів, то не виключена нова Карибська криза, яка може перерости в гібридну Третю світову війну. Таку думку висловила у програмі "Чергові по країні" на телеканалі Україна 24 екснардеп Надія Савченко.
За її словами, зараз сильно підвищилася войовнича риторика і зросли ставки – розвиток подій залежить від того, чи домовляться Москва і Захід.
"Вимога Росії щодо того, що НАТО має зрушити за бар'єр 1997 року, не може бути виконана. Зрозуміло, що всі вимоги США не можуть бути виконані. Де вони (Росія та США. – Ред.) сходитимуться – це не питання місяців, а буквально трьох днів. Якщо вони зрозуміють, що домовилися, можливо ще буде місяць на розробку та підписання документів. Але точно буде зрозуміло зараз, домовилися чи ні", – сказала Савченко.
Екснардеп вважає, що якщо США та Росія не домовляться, то це буде не просто Карибська криза у когось під боком, а вже на весь світ.
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"Бо жити постійно в такому стресі весь світ не може, коли постійно підвищують ставки… рано чи пізно у когось здадуть нерви і десь воно вибухне … Я думаю, що якщо вони за ці три дні не домовляться – я не виключаю Третю світову війну, і в якій гібридній формі вона буде – нам залишається лише здогадуватися", – наголосила вона.
Переговори Росія-США-НАТО-ОБСЄ
- Москва висунула Заходу ультиматум – нерозширення НАТО: не приймати туди не лише Україну, а взагалі нікого. Більше того, Кремль хоче "відкотити" військово-політичний блок у межі 1997 року, коли там ще не було країн Балтії, ні Польщі з Румунією.
- 10 січня відбулися переговори США та РФ, однак вони так і не увінчалися успіхом для жодної зі сторін: американці відразу відмовили Москві на вимогу не приймати Україну в НАТО, але при цьому не домоглися від Росії згортання військ поблизу України.
- Російська сторона на переговорах запевнила американську, що немає планів нападати на Україну, а війська поблизу кордонів – це планові навчання. У той же час, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков вибухнув військовими погрозами.
- У Держдепі США попередили Росію, що Америка і союзники по НАТО мають досить важелів впливу на Москву.
- Зазначимо, що 12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го – Росія-ОБСЄ.