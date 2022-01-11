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"Это вопрос трех дней": Савченко предупредила об угрозе Третьей мировой

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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11 января, 10:39
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Все решится по итогам переговоров Москвы с США, НАТО и ОБСЕ – с американцами у россиян уже ничего не вышло
Надежда Савченко дала тревожный прогноз. Коллаж "Сегодня"
Надежда Савченко дала тревожный прогноз. Коллаж "Сегодня"

Если Россия не сможет договориться с Западом в течение ближайших дней, то не исключен новый Карибский кризис, который может перерасти в гибридную Третью мировую войну. Такое мнение высказала в программе "Дежурные по стране" на телеканале Украина 24 экс-нардеп Надежда Савченко.

По ее словам, сейчас сильно повысилась воинственная риторика и выросли ставки и развитие событий зависит от того, договорятся ли Москва и Запад.

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"Требование России относительно того, что НАТО должно сдвинуться за барьер 1997 года, не может быть выполнено. Понятно, что все требования США не могут быть выполнены. Где они (Россия и США. – Ред.) будут сходиться – это не вопрос месяцев, а буквально трех дней. Если они поймут, что договорились, возможно, еще будет месяц на разработку и подписание документов. Но точно будет понятно сейчас, договорились или нет", – сказала Савченко.

Экс-нардеп считает, что если США и Россия не договорятся, то это будет не просто Карибский кризис у кого-то под боком, а уже на весь мир.

"Потому что жить постоянно в таком стрессе весь мир не может, когда постоянно повышают ставки… рано или поздно у кого-то сдадут нервы и где-то оно взорвется … Я думаю, что если они за эти три дня не договорятся – я не исключаю Третью мировую войну, и в какой гибридной форме она будет – нам остается только догадываться", – подчеркнула она.

Переговоры Россия-США-НАТО-ОБСЕ

  • Москва выдвинула Западу ультиматум – нерасширение НАТО: не принимать туда не только Украину, а и вообще никого. Более того, Кремль хочет "откатить" военно-политический блок в пределы 1997 года, когда там еще не было не стран Балтии, ни Польши с Румынией.
  • 10 января состоялись переговоры США и РФ, однако они так и не увенчались успехом ни для одной из сторон: американцы сразу отказали Москве в требовании не принимать Украину в НАТО, но при этом не добились от России свертывания войск вблизи Украины.
  • Российская сторона на переговорах заверила американскую, что нет планов нападать на Украину, а войска вблизи границ – это плановые учения. В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков разразился военными угрозами.
  • В Госдепе США предупредили Россию, что Америка и союзники по НАТО имеют достаточно рычагов воздействия на Москву.
  • Отметим, что 12 января пройдет заседание Совета Россия-НАТО, а 13-го – Россия-ОБСЕ.

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