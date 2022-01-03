Є шанс, що Путін та Байден закінчать війну на Донбасі – але за однієї умови

Вадим Карасьов також попередив, чим може обернутися провал переговорів США та РФ

Путін і Байден можуть укласти угоду щодо України. Колаж "Сьогодні"

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін можуть домовитися з українського питання: закінчення війни на Донбасі в обмін на невступ України до НАТО. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" сказав, що не виключає укладання угоди між Байденом та Путіним. Він також вважає, що 2022 рік може стати переломним в історії Донбасу, України та світу загалом.

Реклама

"Росія може пообіцяти піти з Донбасу в обмін на гарантію невступу України до НАТО. Але у разі відмови від таких умов Путін може розв'язати війну, оскільки далі блефувати і не виконувати свою загрозу – для президента Росії означає "втратити обличчя", – сказав Карасьов.

Експерт зазначив, що також доведеться ще повернутися до питання Мінських угод, адже на їх реалізації сьогодні наполягає не лише Росія, а й Захід. Плюс Москва розпалила військову обстановку навколо України, щоб змусити Київ піти на виконання "Мінська" на умовах Кремля.

"При цьому Росія, США та Європа розуміють, що цей договір, підписаний у 2015 році, завів його учасників у глухий кут. Можливо, наступного року умови угоди почнуть виконуватись у тому разі, якщо до неї будуть внесені зміни, які влаштують усіх. Це буде виходом із глухого кута", – каже "Карасєв.

Війна на Донбасі