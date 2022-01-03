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Є шанс, що Путін та Байден закінчать війну на Донбасі – але за однієї умови

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3 січня, 14:06
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Вадим Карасьов також попередив, чим може обернутися провал переговорів США та РФ
Путін і Байден можуть укласти угоду щодо України. Колаж "Сьогодні"
Путін і Байден можуть укласти угоду щодо України. Колаж "Сьогодні"

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін можуть домовитися з українського питання: закінчення війни на Донбасі в обмін на невступ України до НАТО. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" сказав, що не виключає укладання угоди між Байденом та Путіним. Він також вважає, що 2022 рік може стати переломним в історії Донбасу, України та світу загалом.

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"Росія може пообіцяти піти з Донбасу в обмін на гарантію невступу України до НАТО. Але у разі відмови від таких умов Путін може розв'язати війну, оскільки далі блефувати і не виконувати свою загрозу – для президента Росії означає "втратити обличчя", – сказав Карасьов.

Експерт зазначив, що також доведеться ще повернутися до питання Мінських угод, адже на їх реалізації сьогодні наполягає не лише Росія, а й Захід. Плюс Москва розпалила військову обстановку навколо України, щоб змусити Київ піти на виконання "Мінська" на умовах Кремля.

"При цьому Росія, США та Європа розуміють, що цей договір, підписаний у 2015 році, завів його учасників у глухий кут. Можливо, наступного року умови угоди почнуть виконуватись у тому разі, якщо до неї будуть внесені зміни, які влаштують усіх. Це буде виходом із глухого кута", – каже "Карасєв.

Війна на Донбасі

  • Ще восени президент РФ Володимир Путін говорив, що війна на Донбасі ще далека від завершення. Особливо він це зазначає на тлі того, що Україні постачають небезпечне для окупантів летальне озброєння.
  • 23 грудня під час великої пресконференції господар Кремля відповів, чи нападе Росія на Україну. На запитання журналістки Sky News, чи може він дати гарантії ненападу на Україну, чи, можливо, це залежатиме від переговорів, Путін заговорив про американські ракети.
  • Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер пояснював, що змусить Путіна припинити війну в Україні. Він зазначив, що російський лідер не йде на мирні переговори, але його можна змусити.

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