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Йому потрібна не тільки Україна. Данілов розкрив "наполеонівські" плани Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 жовтня, 16:46
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Кремль веде велику гру із дестабілізації ситуації не тільки на українській землі
Данілов знає, що потрібно Путіну. Колаж "Сьогодні"
Данілов знає, що потрібно Путіну. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін не обмежиться тільки агресією проти України – йому потрібна Європа, оскільки він вважає її слабкою. Таку думку висловив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Кремль веде велику гру із дестабілізації ситуації не тільки на території України – насправді Путіна цікавлять більш великі території.

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"Його цікавить Європа, йому дуже не подобається те, як вони себе ведуть. Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. Причому поведінка росіян в самій Європі – всі ці отруєння людей і так далі – це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей", – сказав Данілов.

А чи є у Росії шанси проти НАТО?

Як ми писали раніше, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов розповідав, що Путіну Донбас не потрібен, але є небезпечний сценарій для України.

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