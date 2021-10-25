Йому потрібна не тільки Україна. Данілов розкрив "наполеонівські" плани Путіна

Кремль веде велику гру із дестабілізації ситуації не тільки на українській землі

Данілов знає, що потрібно Путіну. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін не обмежиться тільки агресією проти України – йому потрібна Європа, оскільки він вважає її слабкою. Таку думку висловив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Кремль веде велику гру із дестабілізації ситуації не тільки на території України – насправді Путіна цікавлять більш великі території.

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"Його цікавить Європа, йому дуже не подобається те, як вони себе ведуть. Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. Причому поведінка росіян в самій Європі – всі ці отруєння людей і так далі – це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей", – сказав Данілов.

А чи є у Росії шанси проти НАТО?

Раніше в Пентагоні розповідали, що Росія у війні проти НАТО протримається днів десять. У США вважають, що Кремлю не допоможе навіть ядерна зброя, з якою американці і європейці впораються без проблем.

Генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ в 2006-2010 роках Ігор Романенко теж оцінив шанси НАТО на випадок великої війни з Росією. Ось він вважає, що сили Альянсу багато в чому можуть виявитися не готові протистояти російській армії в разі повномасштабних військових дій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія боїться війни з НАТО, але все одно продовжує провокації.

Як ми писали раніше, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов розповідав, що Путіну Донбас не потрібен, але є небезпечний сценарій для України.