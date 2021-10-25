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Ему нужна не только Украина. Данилов раскрыл "наполеоновские" планы Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 октября, 16:46
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Кремль ведет большую игру по дестабилизации ситуации не только на украинской земле
Данилов знает, что нужно Путину. Коллаж "Сегодня"
Данилов знает, что нужно Путину. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин не ограничится только агрессией против Украины – ему нужна Европа, поскольку он считает ее слабой. Такое мнение высказал в интервью РБК-Украина секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Кремль ведет большую игру по дестабилизации ситуации не только на территории Украины – на самом деле Путина интересуют более обширные территории.

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"Его интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут. Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов", – сказал Данилов.

А есть ли у России шансы против НАТО?

Как мы писали ранее, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказывал, что Путину Донбасс не нужен, но есть опасный сценарий для Украины.

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