Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Президент Зеленський в ООН ⚡ Замах на Сергія Шефіра ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Влада Погляди

Путіну Донбас не потрібен, але є небезпечний сценарій для України – експерт

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
23 вересня, 13:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Основний план господаря Кремля вже зривається через те, що Мінські угоди зайшли в глухий кут
Путіну Донбас не потрібен в Росії - у нього на нього інші плани. Колаж "Сьогодні"
Путіну Донбас не потрібен в Росії - у нього на нього інші плани. Колаж "Сьогодні"

Насправді президенту РФ Володимиру Путіну плювати на Донбас – йому потрібні маріонетки від Донецька і Луганська у Верховній Раді, щоб впливати на прийняття державних рішень України. Про це йде мова в нашій статті "Точка неповернення. Навіщо Москві "голос" Донбасу".

Глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов розповів "Сьогодні", що саме приєднання Донбасу Путіну не потрібне.

"Він тримає цей варіант в резерві. Головний сценарій Путіна – впихнути Донбас назад в Україну, але з особливим статусом і правом вето для його представників в Раді. Таким чином він зможе блокувати в українському парламенті все неугодні йому рішення і законопроєкти", – пояснює експерт.

Реклама

У той же час Карасьов зазначає, що Мінські угоди, в яких йдеться про особливий статус Донбасу, буксують, і цілком ймовірно, що в Кремлі передбачають провал свого плану.

"У такому разі, Росія може повернутися до питання інтеграції Донбасу, а залучення його жителів до виборів в РФ може бути якоїсь репетицією, пробним варіантом, щоб подивитися, якою буде реакція світової спільноти на зближення РФ з Донбасом", – говорить політолог.

Чого домагається Росія на Донбасі

  • У 2015 році після переговорів лідерів держав були прийняті Мінські угоди. У документ увійшли 13 пунктів. Перші з них – припинення вогню, виведення іноземних військ з території України та роззброєння бойовиків.
  • Зараз Росія наполягає, щоб домовленості дотримувалися строго за пунктами, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів), і тільки потім передача Україні окупованої території. При цьому окупанти не виконують навіть перших пунктів.
  • Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів в ОРДЛО, поки територія залишається окупованою й там перебувають бойовики і російські військові. Цей момент в домовленостях є головним каменем спотикання.

Як ми вже писали, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, в якому випадку війна на Донбасі може швидко закінчитися. Також виступив за те, що пора вже щось вирішувати з Мінськими угодами.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.29

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
7 866 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти