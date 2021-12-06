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Яценюк: Українська армія захищає нас від рабства та геноцидів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
6 грудня, 13:07
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Поблизу України понад стотисячна армія загарбників, але наші військові готові їм відповісти
Яценюк привітав українську армію із 30-річчям. Колаж "Сьогодні"
Яценюк привітав українську армію із 30-річчям. Колаж "Сьогодні"

Головний гарант нашої незалежності та головна стримуюча сила для окупанта – наш український солдат. Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк привітав військових із Днем ЗСУ.

За його словами, поки в Україні практично повністю була зруйнована армія – Росія скористалася цим і вторглася на Донбас і в Крим.

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"Ми знаємо, якою є країна з відновленими Збройними Силами, патріотичним особовим складом, загартованими у боях офіцерами і солдатами. Ворога зупинено, державну незалежність захищено", – сказав Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що зараз біля кордонів України більш ніж стотисячна армія добре озброєних загарбників.

"Російська гієна клацає зубами на нашу державу вздовж тисяч кілометрів кордону, мріючи поглинути нас і відтворити деспотичний радянський союз на чолі з Москвою. Нам, українцям, не важко уявити за останні роки, що відчували народи Європи у 1939-му, коли орди нацистів стояли на кордонах Польщі, готуючись почати криваву Другу світову", – наголосив політик.

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Арсеній Яценюк звернувся до українських захисників.

"Ви захищаєте Україну від рабства, деспотії і безправ’я. Ви захищаєте нас від нових голодоморів, катівень і геноцидів. Дякую вам, наші захисники. Вічна пам'ять полеглим. Вічна слава живим. Молимося за вас, молимося за Україну!" – написав політик.

Як ми вже писали, сьогодні президент Володимир Зеленський також привітав українських захисників з професійним святом. Він погрожував агресору українською армією.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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