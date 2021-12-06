"Зламають будь-які плани ворога": Зеленський погрозив агресору українською армією

Президент Володимир Зеленський привітав військових із професійним святом – 30-річчям Збройних сил України. Він заявив, що українська армія стала високоорганізованою та готова дати відсіч ворогові. Про це повідомляє прес-служба ОПУ.
Він нагадав, що насправді справжня історія розвитку українського війська сягає кількох століть.
"Увібравши в себе кращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога. У день професійного свята військовослужбовці ЗСУ продовжують виконувати свою найважливішу місію — боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора", – каже Зеленський.
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Президент подякував військовим та ветеранам війни за самовіддану службу, стійкість та героїзм при захисті України. Також він не забув і за загиблих героїв.
"У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння вітчизні. Переконаний, що ЗСУ й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави", – резюмував глава держави.
Українська армія вже визнана у світі
- Раніше українська армія опинилася в десятці найсильніших у Європі. Престижний рейтинг військової сили країн Global Firepower враховує як чисельність армії, так і її технічне оснащення, а також логістичні та промислові можливості країни.
- Також Україна посідала 30-е місце у рейтингу найсильніших армій світу. Наголошувалося, що наша країна зробила неможливе – за дуже короткий строк побудувала сильне військо.
- Військовий експерт Михайло Жирохов розповідав "Сьогодні", що українська армія входить до найбільш боєздатних у світі. За його словами, ЗСУ за час протистояння з РФ здобули неоціненний досвід.
- Читайте також ексклюзивне інтерв'ю із творцем Концепції ЗСУ Віталієм Лазоркіним про те, як змінювалася наша армія за роки незалежності.