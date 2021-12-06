Яценюк: Украинская армия защищает нас от рабства и геноцидов

Вблизи Украины более чем стотысячная армия захватчиков, но наши военные готовы им ответить

Яценюк поздравил украинскую армию с 30-летием. Коллаж "Сегодня"

Главный гарант нашей независимости и главная сдерживающая сила для оккупанта – наш украинский солдат. Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил военных с Днем ВСУ.

По его словам, пока в Украине практически полностью была разрушена армия – Россия воспользовалась этим и вторглась на Донбасс и в Крым.

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"Мы знаем, какова страна с восстановленными Вооруженными силами, патриотическим личным составом, закаленными в боях офицерами и солдатами. Враг остановлен, государственная независимость защищена", – сказал Арсений Яценюк.

Он напомнил, что сейчас у границ Украины более чем стотысячная армия хорошо вооруженных захватчиков.

"Русская гиена щелкает зубами на наше государство вдоль тысяч километров границы, мечтая поглотить нас и воссоздать деспотичный Советский Союз во главе с Москвой. Нам, украинцам, не сложно представить за последние годы, что чувствовали народы Европы в 1939-м, когда орды нацистов стояли на границах Польши, готовясь начать кровавую Вторую мировую", – подчеркнул политик.

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Арсений Яценюк обратился к украинским защитникам.

"Вы защищаете Украину от рабства, деспотии и бесправия. Вы защищаете нас от новых голодоморов, застенков и геноцидов. Спасибо вам, наши защитники. Вечная память павшим. Вечная слава живым. Молимся за вас, молимся об Украине!" – написал политик.

Как мы уже писали, сегодня президент Владимир Зеленский тоже поздравил украинских защитников с профессиональным праздником. Он пригрозил агрессору украинской армией.