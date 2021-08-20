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Так ми Крим не повернемо: Кулеба назвав дві проблеми з санкціями

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
20 серпня, 11:52
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Проти Росії діє безліч санкцій за захоплення українського півострова, але вони досі не змусили окупантів забратися геть
Кулеба пояснив ситуацію з санкціями. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Кулеба пояснив ситуацію з санкціями. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

У санкційної політики Заходу проти Росії за окупацію Криму є дві проблеми, над вирішенням яких працюватиме "Кримська платформа".

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Про це розповів в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що за допомогою лише одних санкцій Крим не вдасться повернути.

"Перша проблема – прогалини в чинному режимі санкцій, коли вдається комусь щось поставляти до Криму з того, що туди поставлятися не повинно. Друга проблема – посилення санкцій. Держави не готові відразу брати чіткі зобов'язання, що "ми здійснимо ось ці та ось ці санкції через місяць, через півроку". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції. Тому санкції – це важливий елемент, але ми не повернемо Крим виключно завдяки санкційній політиці. Санкції не є інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", – сказав Кулеба.

Що таке "Кримська платформа"

  • Це новий міжнародний консультаційно-координаційний формат, який створюється з ініціативи президента Зеленського і спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.
  • Платформа посилить міжнародний тиск на Кремль, допоможе запобігти порушенням прав людини і захищатиме жертв окупаційного режиму, а також допоможе досягти головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.
  • Мета "Кримської платформи" – зібрати під своєю егідою всі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в межах міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів. Передбачається, що діяльність платформи буде здійснюватися на всіх рівнях: від глав держав, урядів і міністрів закордонних справ до парламентського і експертного.

Як ми вже писали, Кулеба вважає, що вигнати Росію з Криму до кінця окупації буде неможливо. Міністр назвав Україну дивною державою, яка не зовсім готова до звільнення захопленого окупантами півострова.

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Також він говорив, що Росія кожен день працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".

Дивіться також в нашому сюжеті, як Кулеба нещодавно літав у США і про що він там домовлявся:

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