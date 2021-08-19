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Крим – це "авіаносець" Росії: Зеленський пояснив важливість "Кримської платформи"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
19 серпня, 09:50
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Відносно Росії повинні зберігатися санкції до повної деокупацію півострова – Україна опрацьовує це питання з Заходом
Зеленський закликає Захід ще більше натиснути на Росію. Колаж "Сьогодні"
Зеленський закликає Захід ще більше натиснути на Росію. Колаж "Сьогодні"

"Кримська платформа" стане новим переговорним майданчиком щодо Криму на міжнародному рівні, яка дозволить чинити більший тиск на Росію, яка перетворила український півострів в "авіаносець".

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Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам з Криму.

За його словами, ця платформа буде охоплювати всі найважливіші проблеми півострова, насамперед гуманітарні та питання безпеки, а також на міжнародному рівні будуть порушені питання російської мілітаризації.

"Поки що Крим виглядає, як авіаносець. Поки що це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації зі щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості – природної, екологічної, туристичної, будь-якої", – сказав Зеленський.

Президент вважає, що Україні необхідно "щодня бити в дзвони", адже до "Кримського платформи" не було такої можливості. Він зазначив, що на саміт прибуде близько 40 іноземних делегацій, але підкреслив, що це не разова акція – платформа буде працювати кожен день в офісі "Кримської платформи".

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Також глава держави вважає, що стосовно Росії повинні зберігатися санкції до повної деокупацію півострова.

"В цілому санкції повинні бити по руках тих людей, які забирають щось чуже... Такі держави, як США, Німеччина, Франція, Велика Британія, які можуть своїми санкціями реально, рішуче діяти проти тих чи інших чиновників РФ та тимчасових чиновників у Криму, у яких є щось за кордоном. Ми з ними пропрацьовуємо, щоб вони впроваджували такі санкції. Така санкційна політика дієва", – додав Зеленський.

Що таке "Кримська платформа"

  • Це новий міжнародний консультаційно-координаційний формат, який створюється з ініціативи Зеленського і спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.
  • Платформа посилить міжнародний тиск на Кремль, допоможет запобігти порушенням прав людини і захищатиме жертв окупаційного режиму, а також допоможе досягти головної мети – деокупацію Криму та повернення його Україні.
  • Мета "Кримської платформи" – зібрати під своєю егідою всы тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів. Передбачається, що діяльність платформи буде здійснюватися на всіх рівнях: від глав держав, урядів і міністрів закордонних справ до парламентського і експертного.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".

У свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що Крим ніколи не буде російським. Нехай окупанти хоч історію перепишуть і переназовуть міста кримські, але від кримських татар не позбудуться.

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