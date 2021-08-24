Де Кравчук? Що відомо про стан першого президента України

Першого президента не було на параді до Дня Незалежності

Кравчук з 29 червня підключений до апарату штучної вентиляції легенів / Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 24 серпня, екс-президент Віктор Ющенко, на параді до Дня Незалежності України, повідомив про стан здоров'я першого президента Леоніда Кравчука, який переніс операцію на серці.

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Про це він розповів в коментарі журналістам, передає УНІАН.

"Бореться ... Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, – я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й все", – сказав Ющенко.

Нагадаємо, що 28 червня Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції, оскільки готувався до операції. Операцію йому провели 29 червня. Після стало відомо, операція пройшла за планом без будь-яких побічних проблем. Перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті і почувається себе добре.

Проте, Кравчук вже майже два місяці перебуває в реанімації – він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в кінці червня Леоніду Кравчуку зробили планову операцію на серці. Журналіст Дмитро Гордон зазначав, що оперував його хірург високого рівня.

А вже 26 липня стало відомо, що першого президента України і главу української делегації в ТКГ підключили до апарату ШВЛ через погіршення стану здоров'я. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи замінять Кравчука в ТКГ через проблеми з серцем.