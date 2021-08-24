Где Кравчук? Что известно о состоянии первого президента Украины

Первого президента не было на параде ко Дню Независимости

Кравчук с 29 июня подключен к аппарату искусственной вентиляции легких / Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 24 августа, экс-президент Виктор Ющенко, на параде ко Дню Независимости Украины, сообщил о состоянии здоровья первого президента Леонида Кравчука, который перенес операцию на сердце.

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Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, – я убежден, что он его на лопатки положит, да и все", – сказал Ющенко.

Напомним, что 28 июня Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции, поскольку готовился к операции. Операцию ему провели 29 июня. После стало известно, операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем. Первый президент независимой Украины восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо.

Но, Кравчук уже почти месяц находится в реанимации – он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Леониду Кравчуку сделали плановую операцию на сердце. Журналист Дмитрий Гордон отмечал, что оперировал его хирург высокого уровня.

А уже 26 июля стало известно, что первого президента Украины и главу украинской делегации в ТКГ подключили к аппарату ИВЛ из-за ухудшения состояния здоровья. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.